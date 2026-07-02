Fallece el periodista Arístides Aceituno a los 67 años tras delicada cirugía

Tegucigalpa, Honduras

El periodista hondureño Arístides Luis Aceituno Calderón falleció este jueves a los 67 años, generando pesar entre colegas, amigos y familiares que lamentan su partida.

Reconocido por su amplia trayectoria en los medios de comunicación y por ser fundador de Hondudiario, Aceituno fue una de las figuras que impulsó el crecimiento del periodismo digital en Honduras, convirtiéndose en referente dentro del gremio.

De acuerdo con información conocida, el comunicador permanecía bajo atención médica en un centro asistencial privado, donde fue intervenido quirúrgicamente debido a una condición de salud delicada relacionada con un tumor cerebral. Sin embargo, no logró recuperarse tras el procedimiento.

El periodista, originario de Talanga, Francisco Morazán, de amplia trayectoria, fue el fundador de Hondudiario.com, pero también dedicó varios años de su vida profesional a Diario Tiempo.

Además de dirigir el primer periódico digital del país, fungia como asesor de Casa Presidencial; era compadre del presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura. El mandatario es el padrino de una de sus hijas menores.

Su muerte ha causado conmoción en el ámbito periodístico, donde era reconocido no solo por su labor profesional, sino también por su cercanía, compromiso y aporte al fortalecimiento de la información digital en el país.

A lo largo de su carrera, Arístides Aceituno dejó una huella importante en la comunicación nacional, siendo recordado por su visión innovadora y su dedicación al ejercicio periodístico.

Diversos sectores han expresado mensajes de solidaridad y condolencias a sus familiares y seres queridos, destacando su legado dentro del periodismo hondureño.