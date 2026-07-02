Portugal vs España en octavos de final del Mundial 2026: Fecha y horario

Dallas, Estados Unidos.

Con goles de Cristiano Ronaldo de penalti a los 68 y de Goncalo Ramos a los 90+4, Portugal le ganó por 2-1 a Croacia y lo eliminó en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido jugado en Toronto. La Copa del Mundo de 2026 sigue avanzando hacia su fase más emocionante y ya ha quedado definido uno de los enfrentamientos más esperados de los octavos de final: Portugal se medirá ante España en un auténtico clásico ibérico que promete paralizar al mundo del fútbol.

Ambas selecciones lograron su clasificación tras superar con autoridad sus respectivos compromisos en los dieciseisavos de final, dejando claro que llegan en un gran momento competitivo. Portugal consiguió avanzar en un duelo dramático ante Croacia, en el que tuvo que recurrir a la épica y a la jerarquía de sus figuras para sellar el pase en los minutos decisivos. Por su parte, España mostró una versión contundente y sólida al golear por 3-0 a Austria, confirmando su poder ofensivo y su buen funcionamiento colectivo. El choque entre portugueses y españoles no solo representa un enfrentamiento entre dos potencias europeas, sino también un duelo cargado de historia, rivalidad y talento. En el centro de todas las miradas estará nuevamente Cristiano Ronaldo, quien sigue siendo el gran referente de Portugal en el torneo y buscará liderar a su selección en una nueva batalla mundialista. Su presencia añade un componente especial al encuentro, ya que podría ser una de sus últimas grandes apariciones en una Copa del Mundo. Del lado español, el equipo llega con una generación joven pero muy competitiva, respaldada por un estilo de juego dinámico y una confianza creciente tras su última goleada. España buscará imponer su ritmo desde el inicio, mientras que Portugal intentará equilibrar el partido con la experiencia de sus figuras y la capacidad de decidir en los momentos clave.

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