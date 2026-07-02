Polémica en el Mundial 2026 por gol invalidado a Cristiano Ronaldo

Toronto, Canadá.

La polémica volvió a instalarse en el Mundial 2026 y tuvo como protagonista a Cristiano Ronaldo durante el intenso enfrentamiento entre Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final. Cuando el conjunto luso buscaba desesperadamente el empate tras encontrarse abajo en el marcador, una acción que parecía cambiar el rumbo del compromiso terminó siendo anulada por decisión del equipo arbitral, desatando un enorme debate entre aficionados, analistas y exfutbolistas en las redes sociales.

La jugada se produjo al minuto 60. Portugal apostó por un balón largo buscando la velocidad y experiencia de Cristiano Ronaldo, quien demostró una vez más su enorme calidad técnica. El capitán portugués controló el esférico con gran clase, dejó que el balón cayera perfectamente y, ante la salida del guardameta croata Dominik Livaković, definió con enorme serenidad para enviar la pelota al fondo de la portería. El estadio estalló de emoción y el delantero celebró con su característico festejo, convencido de haber firmado el tanto que devolvía la esperanza a su selección. Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos. Desde la cabina del VAR llegó el aviso al árbitro principal para revisar la acción. Tras la comprobación de las imágenes y el análisis de las líneas virtuales, la cuarteta arbitral determinó que Cristiano Ronaldo se encontraba en posición adelantada en el momento del pase, por lo que el gol fue invalidado. La decisión dejó al atacante portugués con visibles gestos de incredulidad y provocó la frustración de sus compañeros, que reclamaron la acción sobre el terreno de juego.

Como era de esperarse, la decisión arbitral generó una auténtica tormenta en las redes sociales. Mientras un sector de aficionados defendió que el VAR aplicó correctamente el reglamento al señalar el fuera de juego, miles de seguidores portugueses aseguraron que la decisión fue extremadamente ajustada y cuestionaron si existían pruebas suficientes para anular un gol de tanta importancia en una instancia decisiva del Mundial. Las plataformas digitales se llenaron de capturas de la jugada, comparaciones de las líneas trazadas por el VAR y mensajes que rápidamente convirtieron el nombre de Cristiano Ronaldo en una de las principales tendencias del momento.

