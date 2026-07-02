Esta marcha "pacífica" fue grabada en 2019 en favor de JOH, no en 2026 por su regreso a Honduras

“¡Algarabía! Se reporta camina pacífica en la capital ante El inminente retorno del Presidente Juan Orlando Hernández. Ciudadana manifiesta "¡Se jodieron ñangaras, regresó su tata!”, cita textualmente la descripción de una publicación en X, difundida desde el 29 de junio.

Sin embargo, la secuencia no es actual. El clip fue grabado el 5 de agosto de 2019, cuando Hernández fue señalado por un narcotraficante en una corte de Nueva York de haber recibido dinero ilícito para su campaña política.

San Pedro Sula, Honduras Circula en redes sociales un video que supuestamente muestra una movilización ciudadana pacífica tras el anuncio del regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras.

El expresidente Juan Orlando Hernández anunció el 29 de junio de 2026, a través de sus redes sociales, que regresará a Honduras.

El anuncio se produjo después de que la justicia hondureña suspendiera la orden de captura nacional e internacional que pesaba en su contra por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su gestión presidencial (2014-2022).

La decisión judicial respondió a una solicitud presentada por su defensa legal, encabezada por el abogado Mario Cárdenas, quien pidió que Hernández pudiera regresar voluntariamente al país y presentarse ante las autoridades correspondientes.

Según informó EL HERALDO, la resolución establece que la suspensión temporal de las órdenes de captura y de la alerta roja internacional estará vigente del 20 de julio al 3 de agosto de 2026.

El video que circula en redes sociales no corresponde al anuncio del regreso de Juan Orlando Hernández. La grabación fue realizada el 5 de agosto de 2019, durante las protestas ocurridas en el contexto del juicio contra Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del entonces mandatario y exdiputado del Congreso Nacional.

En ese proceso judicial, un testigo declaró en una corte de Nueva York que Juan Orlando Hernández habría recibido dinero ilícito para financiar su campaña política.

Tony Hernández fue declarado culpable en octubre de 2019 por los delitos de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, falso testimonio y posesión de armas de fuego. Posteriormente, el 30 de marzo de 2021, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal estadounidense.

Tras concluir su mandato presidencial el 27 de enero de 2022, Juan Orlando Hernández fue solicitado en extradición por Estados Unidos. A mediados de febrero de ese año fue capturado en su residencia en Tegucigalpa.

En abril de 2022 fue extraditado a Nueva York, donde enfrentó cargos relacionados con narcotráfico y armas de fuego. En junio de 2024 fue condenado a 45 años de prisión.

Según la información disponible, el 1 de diciembre de 2025, en medio del conteo de votos de las elecciones presidenciales, Hernández recibió un indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.