No es el boleto de regreso de JOH a Honduras, es un vuelo doméstico en EE UU

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una imagen que muestra un supuesto boleto de avión de American Airlines, correspondiente al vuelo AA1234, que sería el pasaje de regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández desde Miami, Estados Unidos, hacia Comayagua, fechado el 31 de julio de 2026. Sin embargo, el contenido es falso. LA PRENSA Verifica confirmó que el número de vuelo AA1234 corresponde a un trayecto doméstico en Estados Unidos, programado para el 1 de julio de 2026 entre Dallas, Texas, y Milwaukee, Wisconsin, y no a un vuelo con destino a Comayagua, Honduras. Además, Ana Hernández, ex primera dama, confirmó a LA PRENSA Verifica que el boleto que circula en redes sociales es apócrifo. "Los apoderados legales de Hernández habrían adjuntado boletos aéreos con fecha de llegada prevista para el 31 de julio de 2026 para presuntamente acreditar la intención de Hernández de regresar al país", dice literalmente parte de una publicación de Facebook, difundida desde el 29 de junio.

El contenido comenzó a circular luego de que el expresidente Juan Orlando Hernández anunciara públicamente que regresará a Honduras el 31 de julio de 2026 en un vuelo comercial, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de suspender provisionalmente la orden de captura y la alerta internacional que pesaban en su contra, mientras el máximo tribunal revisa el caso. Como parte de ese proceso judicial, un juez natural programó para el 3 de agosto de 2026 la audiencia de declaración de imputado de Hernández por el caso Pandora II, en el que enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos. De acuerdo con información publicada por LA PRENSA, el equipo legal del exmandatario prevé que Hernández retorne al país el 31 de julio de 2026, fecha establecida para facilitar su comparecencia ante la justicia hondureña. Asimismo, El Heraldo informó que Hernández aseguró haber adquirido los boletos de avión para regresar al país en julio de 2026. No obstante, el documento que circula en redes sociales no corresponde al boleto anunciado por el expresidente ni ha sido presentado oficialmente por él o por su equipo legal. Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos el 22 de abril de 2022. Posteriormente, el 26 de junio de 2024, fue condenado a 45 años de prisión por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tras ser declarado culpable de delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.

Boleto apócrifo

Una búsqueda en Google con las palabras clave "JOH + presenta boletos de avión" permitió localizar varios artículos periodísticos ( 1 , 2 , 3 ) que informaban que la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández adjuntó boletos de avión a la solicitud presentada ante la CSJ para pedir la suspensión de la orden de captura en su contra. De acuerdo con esas publicaciones, los boletos fueron presentados como una señal de la intención del exmandatario de regresar voluntariamente a Honduras para comparecer ante la justicia. Sin embargo, ninguno de los artículos muestra imágenes de esos boletos, sino que únicamente señala que fueron exhibidos de forma exclusiva ante el máximo tribunal de justicia. Otra búsqueda en Google con la palabras clave "vuelo AA1234", número que aparece en el boleto difundido en redes sociales, llevó al sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware, en el que se comprobó que ese código no corresponde a un vuelo entre Miami, Estados Unidos, y Comayagua, Honduras, programado para el 31 de julio de 2026. La información disponible indica que el vuelo AA1234 corresponde a una ruta doméstica de American Airlines, programada para el miércoles 1 de julio de 2026, entre Dallas, Texas, y Milwaukee, Wisconsin, con salida a las 9:10 de la noche (hora local de Estados Unidos).

Además, una pesquisa en el sitio web de American Airlines, utilizando el número de vuelo en el buscador de la aerolínea, confirmó que el vuelo AA1234 está programado para cubrir la ruta Dallas-Milwaukee el 1 de julio de 2026 y no guarda relación con un vuelo con destino a Comayagua, Honduras.