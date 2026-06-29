Suspenden la orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández

San Pedro Sula.

Un juez natural fijó para el 3 de agosto la fecha para que Hernández se presente en audiencia de declaración de imputado por el caso denominado Pandora II . Hernández es acusado por los delitos de fraude y lavado de activos.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió la orden de captura y alerta internacional contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

El exmandatario radica en Estados Unidos desde que fue liberado el 1 de diciembre de 2025 a través de un indulto que le otorgó Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Hernández fue extraditado a aquel país el 22 de abril de 2022 y condenado a 45 años de prisión el 26 de junio de 2024 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por cargos relacionadas con tráfico de drogas y armas.

Esto ocurre luego que la defensa legal del expresidente presentara una solicitud de revisión de la orden de captura en su contra. Según su abogado Mario Cárdenas, el planteo buscaba permitir el regreso del exmandatario al país para presentarse ante la justicia sin ser detenido.

Hernández podría regresar a Honduras el 31 de julio, fecha que el equipo legal maneja como referencia para su reingreso y su eventual presentación ante la Justicia.

“El eje de la petición es la voluntad de someterse al proceso judicial en curso”, sostuvo Mario Cárdenas, su abogado, en entrevista con Infobae. “La estrategia busca no solo la revocatoria de la orden de captura, sino también la suspensión de cualquier restricción migratoria que impida su ingreso al territorio hondureño”, añadió.

Hernández y su defensa ya habían solicitado la suspensión de la orden de captura en los últimos meses, sin éxito. En marzo, Hernández calificó como un “claro caso de persecución política” la decisión del juez natural de rechazar la solicitud de presentación voluntaria ante la justicia hondureña.

“A diferencia de muchos otros casos en los que sí se ha permitido la presentación voluntaria de los acusados, en mi caso no se está permitiendo”, expresó.



Afirmó que enfrentará el proceso confiando en que logrará demostrar su posición. “De la mano de Dios enfrentaremos esta persecución política y obtendremos justicia”, concluyó.