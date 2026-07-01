Juan Orlando Hernández regresará a Honduras con protección especial del Estado

Tegucigalpa, Honduras

El expresidente Juan Orlando Hernández regresará a Honduras luego de permanecer más de tres años en una prisión de Estados Unidos y contará con protección especial del Estado por su condición de exmandatario, confirmó el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez.

El retorno de Juan Orlando Hernández fue confirmado después de que un juez natural suspendiera temporalmente la orden de captura y la alerta internacional que existían en su contra, lo que le permite ingresar al país sin ser detenido y presentarse de manera voluntaria ante la justicia hondureña.

Velásquez explicó que, a partir de la resolución judicial, el exgobernante queda libre de cualquier persecución penal relacionada con la orden que se encontraba vigente, por lo que puede retornar al país “cuando él lo considere pertinente”.

“Él es un señor expresidente, un exmandatario del país, y como tal tiene la protección especial del Estado y contará con los esquemas de seguridad que como exmandatario tienen todos los mandatarios que han sido parte de nuestra administración pública”, afirmó el funcionario.

El ministro detalló que la Secretaría de Seguridad recibió una comunicación oficial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que se informa sobre la suspensión temporal de la orden de captura pendiente contra Hernández.