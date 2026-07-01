Juan Orlando Hernández regresará a Honduras con protección especial del Estado

El expresidente Juan Orlando Hernández regresará a Honduras luego de permanecer más de tres años en una prisión de Estados Unidos y contará con protección especial del Estado por su condición de exmandatario, confirmó el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez.
El retorno de Juan Orlando Hernández fue confirmado después de que un juez natural suspendiera temporalmente la orden de captura y la alerta internacional que existían en su contra, lo que le permite ingresar al país sin ser detenido y presentarse de manera voluntaria ante la justicia hondureña.
Velásquez explicó que, a partir de la resolución judicial, el exgobernante queda libre de cualquier persecución penal relacionada con la orden que se encontraba vigente, por lo que puede retornar al país “cuando él lo considere pertinente”.
“Él es un señor expresidente, un exmandatario del país, y como tal tiene la protección especial del Estado y contará con los esquemas de seguridad que como exmandatario tienen todos los mandatarios que han sido parte de nuestra administración pública”, afirmó el funcionario.
El ministro detalló que la Secretaría de Seguridad recibió una comunicación oficial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que se informa sobre la suspensión temporal de la orden de captura pendiente contra Hernández.
Orden de captura
Según Velásquez, el oficio instruye a los organismos de persecución penal del Estado, incluida la Policía Nacional, a retirar de sus sistemas la orden que se mantenía vigente contra el expresidente.
La CSJ respondió de manera favorable a la solicitud presentada por el apoderado legal de Hernández, quien pidió que se revocara la orden de captura y se le permitiera comparecer voluntariamente ante el juez natural.
Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón, explicó que existe una unidad especial de protección de dignatarios, la cual debe realizar un estudio de seguridad para determinar las medidas que se aplicarán en el caso del exmandatario.
“Lo primero que se hace es un estudio de seguridad, para ver cómo está la situación, las amenazas que él puede tener, y con base en eso se dictamina la cantidad de vehículos, cantidad de personal y qué institución lo va a ejecutar”, indicó Valerio.
El jefe militar agregó que, por el simple hecho de ser expresidente de la República, Hernández puede recibir protección de las instituciones facultadas para brindar seguridad a exdignatarios.
Las autoridades judiciales fijaron para el próximo 3 de agosto, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de declaración de imputado para Juan Orlando Hernández. El expresidente confirmó que regresará a Honduras en los últimos días de julio y que lo hará en vuelos comerciales, salvo que algún contratiempo lo obligue a viajar antes.