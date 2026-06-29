¿Cuáles son las nuevas aspiraciones de JOH tras la suspensión de orden de captura?

Tegucigalpa, Honduras.

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras (2014-2022), expuso cuáles son sus nuevos objetivos luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendiera la orden de captura y la alerta internacional en su contra. El exmandatario se pronunció a través de su cuenta oficial en X, donde abrió su mensaje con la frase: “¡VOLVEREMOS A VERNOS!”, en alusión a su regreso y a su entorno personal. En su publicación, JOH agradeció el respaldo recibido durante el proceso. “Doy gracias a Dios, a mi amada familia y a cada uno de ustedes por sus oraciones y buenos deseos en este largo y doloroso camino".

El expresidente sostuvo además que "la reciente resolución del Poder Judicial, que suspende la orden de captura, ratifica lo que siempre sostuve: mi voluntad de presentarme voluntariamente ante la ley”.

JOH también confirmó que regresará al país “en el tiempo que estableció el señor juez”. En su mismo mensaje reiteró su confianza en el sistema judicial y defendió su inocencia. “Tengo la plena certeza de que este caso carece de sustento legal, soy inocente y la verdad saldrá a la luz”.

¡VOLVEREMOS A VERNOS!



Doy gracias a Dios, a mi amada familia y a cada uno de ustedes por sus oraciones y buenos deseos en este largo y doloroso camino. La reciente resolución del Poder Judicial, que suspende la orden de captura, ratifica lo que siempre sostuve: mi voluntad de... — Juan Orlando Hernández (@JuanOrlandoH) June 29, 2026

El exgobernante añadió que su retorno no tiene objetivos políticos. “Regreso como un ciudadano más, a rehacer mi vida en paz y sin ninguna ambición política electoral”. Hernández aseguró que, tras los años de proceso, su principal prioridad es reencontrarse con su familia y su círculo cercano. “Mi único y más grande anhelo es abrazar a mi familia y reencontrarme con mis amigos”. “Vengo a sumar, no a dividir”, afirmó, al plantear que su intención es contribuir sin protagonismos al país.

Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos el 22 de abril de 2022, donde enfrentó un proceso judicial en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Posteriormente, fue condenado el 26 de junio de 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con tráfico de drogas y armas, y permaneció bajo custodia hasta su liberación el 1 de diciembre de 2025, tras recibir un indulto del entonces presidente estadounidense Donald Trump. Desde entonces, el exmandatario reside en Estados Unidos, a la espera de su eventual retorno a Honduras para comparecer ante la justicia en el proceso conocido como Pandora II. Un juez natural fijó para el 3 de agosto la fecha en la que deberá presentarse a la audiencia de declaración de imputado.