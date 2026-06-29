Defensa de JOH confirma que el expresidente se presentará ante la justicia hondureña

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras entre 2014 y 2022, se presentará ante los tribunales el próximo 3 de agosto para la audiencia de declaración de imputado, luego de que un juez natural de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptara la solicitud de entrega voluntaria planteada por su defensa.
Su abogado, Mario Cárdenas, confirmó a Infobae que el exmandatario acudirá a la citatoria de la CSJ.
“La audiencia de declaración de imputado ha sido programada para el próximo 3 de agosto. El juez natural declaró con lugar la entrega voluntaria y mi representado comparecerá conforme a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia”, dijo Cárdenas a Infobae.
La defensa del exmandatario había solicitado que se dejara sin efecto la orden de captura y que se permitiera su presentación voluntaria ante la justicia, bajo el argumento de que Hernández no buscaba evadir el proceso y estaba dispuesto a someterse a las autoridades.
¡VOLVEREMOS A VERNOS!— Juan Orlando Hernández (@JuanOrlandoH) June 29, 2026
Doy gracias a Dios, a mi amada familia y a cada uno de ustedes por sus oraciones y buenos deseos en este largo y doloroso camino. La reciente resolución del Poder Judicial, que suspende la orden de captura, ratifica lo que siempre sostuve: mi voluntad de...
Según explicó el abogado, con la resolución judicial ahora corresponderá al juez natural establecer la hora y las condiciones en las que el expresidente deberá acudir a los tribunales para quedar formalmente a disposición del sistema de justicia hondureño.
Una vez realizada la audiencia, el proceso continuará con las etapas establecidas en el Código Procesal Penal, donde se evaluará la existencia de elementos suficientes para determinar el avance del expediente hacia una posible etapa de juicio.
Pandora II
El caso en Honduras corresponde a una investigación diferente al proceso por narcotráfico que Hernández enfrentó en Estados Unidos. En territorio hondureño, el Ministerio Público lo señala dentro del denominado caso Pandora, relacionado con un presunto desvío de fondos públicos provenientes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
De acuerdo con la acusación, esos recursos habrían sido utilizados para fines distintos a los establecidos legalmente, incluyendo actividades políticas y beneficios particulares. Por este expediente, Hernández enfrenta señalamientos por fraude y lavado de activos.
La defensa sostiene que la comparecencia voluntaria elimina el riesgo de fuga y que, por esa razón, la medida de captura ya no sería necesaria.
La investigación Pandora fue desarrollada inicialmente por la desaparecida Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. El expediente apunta a una supuesta estructura que habría movilizado millones de lempiras de instituciones estatales.
El proceso tomó nuevamente relevancia después de que Hernández recuperara su libertad en Estados Unidos tras el indulto presidencial otorgado por Donald Trump y la posterior anulación de su condena por parte de una corte de apelaciones estadounidense.
Sin embargo, esa resolución no modificó las investigaciones abiertas en Honduras, ya que estas continúan bajo la competencia de los tribunales nacionales.