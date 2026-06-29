Defensa de JOH confirma que el expresidente se presentará ante la justicia hondureña

San Pedro Sula.

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras entre 2014 y 2022, se presentará ante los tribunales el próximo 3 de agosto para la audiencia de declaración de imputado, luego de que un juez natural de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptara la solicitud de entrega voluntaria planteada por su defensa. Su abogado, Mario Cárdenas, confirmó a Infobae que el exmandatario acudirá a la citatoria de la CSJ.

“La audiencia de declaración de imputado ha sido programada para el próximo 3 de agosto. El juez natural declaró con lugar la entrega voluntaria y mi representado comparecerá conforme a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia”, dijo Cárdenas a Infobae. La defensa del exmandatario había solicitado que se dejara sin efecto la orden de captura y que se permitiera su presentación voluntaria ante la justicia, bajo el argumento de que Hernández no buscaba evadir el proceso y estaba dispuesto a someterse a las autoridades.

¡VOLVEREMOS A VERNOS!



Doy gracias a Dios, a mi amada familia y a cada uno de ustedes por sus oraciones y buenos deseos en este largo y doloroso camino. La reciente resolución del Poder Judicial, que suspende la orden de captura, ratifica lo que siempre sostuve: mi voluntad de... — Juan Orlando Hernández (@JuanOrlandoH) June 29, 2026

Según explicó el abogado, con la resolución judicial ahora corresponderá al juez natural establecer la hora y las condiciones en las que el expresidente deberá acudir a los tribunales para quedar formalmente a disposición del sistema de justicia hondureño.

Una vez realizada la audiencia, el proceso continuará con las etapas establecidas en el Código Procesal Penal, donde se evaluará la existencia de elementos suficientes para determinar el avance del expediente hacia una posible etapa de juicio.

Pandora II