“¡Volveremos a vernos!”: Juan Orlando Hernández tras suspensión de orden de captura

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras (2014-2022), reaccionó este lunes luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendiera la orden de captura y la alerta internacional en su contra, en medio del proceso judicial que enfrenta en el país.
La resolución fue adoptada tras una solicitud presentada por la defensa del exmandatario, que argumentó su disposición a comparecer voluntariamente ante la justicia hondureña.
El caso ha reactivado la atención pública sobre el proceso conocido como Pandora II, en el que Juan Orlando Hernández figura como imputado.
Minutos después de conocerse la decisión judicial, el expresidente se pronunció en su cuenta de la red social X con un mensaje dirigido a sus seguidores y al pueblo hondureño.
“¡VOLVEREMOS A VERNOS!”, escribió Hernández al iniciar su publicación, en la que aseguró que la resolución judicial respalda su postura frente al proceso que enfrenta.
“Doy gracias a Dios, a mi amada familia y a cada uno de ustedes por sus oraciones y buenos deseos en este largo y doloroso camino”, expresó el exmandatario.
JOH añadió que la decisión de la CSJ “ratifica lo que siempre sostuve: mi voluntad de presentarme voluntariamente ante la ley”.
El exgobernante afirmó además que regresará al país en el plazo establecido por el juez natural para atender el proceso judicial en su contra.
“En el tiempo que estableció el señor juez regresaré a Honduras”, escribió en la misma publicación.
También sostuvo su inocencia frente a las acusaciones y aseguró que el proceso carece de sustento legal.
“Tengo la plena certeza de que este caso carece de sustento legal, soy inocente y la verdad saldrá a la luz”, afirmó.
Juan Orlando Hernández señaló que, tras varios años fuera del país, su intención es retomar su vida personal y alejarse de la política activa.
En paralelo, su abogado defensor, Mario Cárdenas, explicó que la resolución judicial abre la posibilidad de un regreso ordenado del exmandatario a Honduras.
“La audiencia de declaración de imputado ha sido programada para el próximo 3 de agosto. El juez natural declaró con lugar la entrega voluntaria y mi representado comparecerá conforme a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia”, declaró el abogado.
El exmandatario radica en Estados Unidos desde que fue liberado el 1 de diciembre de 2025 a través de un indulto que le otorgó Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
JOH fue extraditado a aquel país el 22 de abril de 2022 y condenado a 45 años de prisión el 26 de junio de 2024 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por cargos relacionadas con tráfico de drogas y armas.