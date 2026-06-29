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“¡Volveremos a vernos!”: Juan Orlando Hernández tras suspensión de orden de captura

El expresidente Juan Orlando Hernández reaccionó tras la suspensión de su orden de captura y expuso sus aspiraciones en medio del proceso judicial que enfrenta

“¡Volveremos a vernos!”: Juan Orlando Hernández tras suspensión de orden de captura
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Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras (2014-2022), reaccionó este lunes luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendiera la orden de captura y la alerta internacional en su contra, en medio del proceso judicial que enfrenta en el país.

 Foto: archivo
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La resolución fue adoptada tras una solicitud presentada por la defensa del exmandatario, que argumentó su disposición a comparecer voluntariamente ante la justicia hondureña.
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El caso ha reactivado la atención pública sobre el proceso conocido como Pandora II, en el que Juan Orlando Hernández figura como imputado.
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Minutos después de conocerse la decisión judicial, el expresidente se pronunció en su cuenta de la red social X con un mensaje dirigido a sus seguidores y al pueblo hondureño.
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“¡VOLVEREMOS A VERNOS!”, escribió Hernández al iniciar su publicación, en la que aseguró que la resolución judicial respalda su postura frente al proceso que enfrenta.
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“Doy gracias a Dios, a mi amada familia y a cada uno de ustedes por sus oraciones y buenos deseos en este largo y doloroso camino”, expresó el exmandatario.
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JOH añadió que la decisión de la CSJ “ratifica lo que siempre sostuve: mi voluntad de presentarme voluntariamente ante la ley”.
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El exgobernante afirmó además que regresará al país en el plazo establecido por el juez natural para atender el proceso judicial en su contra.
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“En el tiempo que estableció el señor juez regresaré a Honduras”, escribió en la misma publicación.
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También sostuvo su inocencia frente a las acusaciones y aseguró que el proceso carece de sustento legal.
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“Tengo la plena certeza de que este caso carece de sustento legal, soy inocente y la verdad saldrá a la luz”, afirmó.
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Juan Orlando Hernández señaló que, tras varios años fuera del país, su intención es retomar su vida personal y alejarse de la política activa.
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En paralelo, su abogado defensor, Mario Cárdenas, explicó que la resolución judicial abre la posibilidad de un regreso ordenado del exmandatario a Honduras.
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“La audiencia de declaración de imputado ha sido programada para el próximo 3 de agosto. El juez natural declaró con lugar la entrega voluntaria y mi representado comparecerá conforme a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia”, declaró el abogado.
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El exmandatario radica en Estados Unidos desde que fue liberado el 1 de diciembre de 2025 a través de un indulto que le otorgó Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

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JOH fue extraditado a aquel país el 22 de abril de 2022 y condenado a 45 años de prisión el 26 de junio de 2024 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por cargos relacionadas con tráfico de drogas y armas.
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