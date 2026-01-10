"Me llevaron a la celda de los terroristas y sólo tenía un pedazo de colcha": JOH sobre sus primeros días preso

Juan Orlando Hernández dijo que una oficial latina se acercó a preguntarle cómo estaba y que al ver que sólo tenía una colcha dijo "no puede ser". "Inmediatamente se fue ella y me trajo dos colchas. Luego escuchaba una especie de música. Constantemente. Todo el tiempo. Allí tomé la decisión de ocupar mi mente para que toda la presión psicológica no terminara en lo que ellos estaban buscando todo el tiempo, que era una negociación".