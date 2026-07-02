Honduras evaluará relaciones con China y Taiwán según interés nacional

La decisión de Honduras sobre el futuro de sus relaciones diplomáticas con China o un eventual restablecimiento de vínculos con Taiwán se basará estrictamente en el interés nacional, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La titular de la Cancillería, Mireya Agüero, aclaró que el análisis en curso no responde a “decisiones nostálgicas, promesas de campaña electoral ni posturas ideológicas”.
La funcionaria subrayó que la evaluación del vínculo con Pekín se centra en los impactos comerciales, económicos y políticos que actualmente tiene la relación bilateral.
Agüero enfatizó que cualquier determinación en torno al tema Pekín-Taipéi será tomada exclusivamente en Tegucigalpa, descartando influencias externas en el proceso.
En ese sentido, aseguró que el gobierno de Estados Unidos no intervendrá en la decisión que adopte el Estado hondureño sobre su política exterior.
Evaluación sobre los efectos
La canciller recordó que durante el proceso electoral pasado se realizaron promesas políticas relacionadas con el restablecimiento de relaciones con Taiwán, en contraste con el acercamiento a China.
Sin embargo, indicó que la administración actual mantiene una etapa de evaluación sobre los efectos de la ruptura con Taiwán y el establecimiento de relaciones con la República Popular China.
Agüero recalcó la importancia de respetar la continuidad del Estado en materia de política exterior, más allá de los cambios de gobierno.
En ese contexto, señaló que las decisiones diplomáticas deben responder a criterios técnicos y estratégicos, y no a intereses partidarios.
La funcionaria insistió en que el análisis incluye variables económicas, comerciales y de cooperación internacional con ambas naciones.
Mientras continúa el proceso de evaluación, el Gobierno no ha anunciado una fecha para definir si se mantendrá la relación con China o se reconsiderará un acercamiento con Taiwán.
La Cancillería reiteró que la prioridad será siempre la defensa de los intereses nacionales y el fortalecimiento de la posición internacional del país.