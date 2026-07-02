Honduras evaluará relaciones con China y Taiwán según interés nacional

Tegucigalpa, Honduras

La decisión de Honduras sobre el futuro de sus relaciones diplomáticas con China o un eventual restablecimiento de vínculos con Taiwán se basará estrictamente en el interés nacional, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La titular de la Cancillería, Mireya Agüero, aclaró que el análisis en curso no responde a “decisiones nostálgicas, promesas de campaña electoral ni posturas ideológicas”.

La funcionaria subrayó que la evaluación del vínculo con Pekín se centra en los impactos comerciales, económicos y políticos que actualmente tiene la relación bilateral.

Agüero enfatizó que cualquier determinación en torno al tema Pekín-Taipéi será tomada exclusivamente en Tegucigalpa, descartando influencias externas en el proceso.

En ese sentido, aseguró que el gobierno de Estados Unidos no intervendrá en la decisión que adopte el Estado hondureño sobre su política exterior.