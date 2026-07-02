Enfermeras amenazan con asambleas si Salud no reintegra a 100 despedidas

Tegucigalpa, Honduras

El Colegio de Enfermeras Profesionales de Honduras advirtió este miércoles que convocará a asambleas informativas si la Secretaría de Salud no atiende las demandas pendientes del gremio.

La presidenta del colegio, Julia Benítez, manifestó que durante toda la semana han intentado reunirse con las autoridades sanitarias, pero hasta ahora no han recibido una respuesta concreta.

Explicó que existe el compromiso de instalar una mesa técnica para abordar los reclamos de las profesionales de enfermería; sin embargo, esta aún no ha sido conformada.

Entre las principales exigencias figura el reintegro de unas 100 enfermeras que fueron despedidas y cuyos casos continúan sin resolverse.

Asimismo, el gremio reclama el pago del sueldo variable equivalente al 25%, un beneficio que, según Benítez, permanece pendiente desde el año pasado.

Las enfermeras también denunciaron que 139 profesionales siguen esperando procesos de reasignación o cambio de servicio, pese a las solicitudes presentadas ante las autoridades.

Benítez señaló que las enfermeras mantienen la disposición al diálogo, pero advirtió que, de no obtener respuestas en los próximos días, el gremio adoptará medidas de presión mediante asambleas informativas.

La dirigente hizo un llamado a la Secretaría de Salud para que cumpla los compromisos adquiridos y atienda las demandas laborales y económicas que afectan a cientos de profesionales de enfermería en el país.