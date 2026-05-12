Colegio de Enfermeras y Sesal instalarán mesa técnica para buscar plazas permanentes

Tegucigalpa, Honduras

El Colegio de Enfermeras Profesionales anunció la instalación de una mesa técnica bipartita con la Secretaría de Salud (Sesal), con el propósito de buscar soluciones definitivas a la situación laboral de decenas de enfermeras que actualmente se encuentran bajo condiciones temporales.

La presidenta del Colegio de Enfermeras Profesionales, Julia Benítez, informó que la mesa comenzará a funcionar a partir del 1 de julio y tendrá como objetivo analizar mecanismos que permitan incorporar de manera permanente al sistema sanitario a las profesionales que laboran bajo las modalidades de interinato y contrato.

"Hay enfermeras con más de 200 días e incluso algunas con cinco o diez años en esta condición", manifestó Benítez, quien expresó su expectativa de que, mediante las negociaciones, sus compañeras puedan ser nombradas de forma permanente, tomando en cuenta su antigüedad. Actualmente, son 82 enfermeras a nivel nacional las que se encuentran en esta situación, apuntó.

La dirigente explicó que, tras el diálogo sostenido con las autoridades sanitarias, se determinó instalar la mesa técnica, debido a que una eventual recontratación inmediata de las compañeras únicamente sería por un mes, lo que no garantiza estabilidad laboral para las afectadas.

“No nos conviene una recontratación temporal, lo que buscamos es permanencia para las compañeras”, subrayó.

Asimismo, indicó que representantes del Colegio de Enfermeras Profesionales participarán como veedores en el proceso, con el fin de garantizar la transparencia y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las autoridades sanitarias.

Benítez enfatizó que el gremio espera resultados concretos y sin dilaciones. "No queremos más retrasos ni promesas incumplidas. Hemos trabajado de manera ininterrumpida en hospitales y centros de salud, confiando en el diálogo", expresó.

Finalmente, reiteró que el gremio permanecerá vigilante del cumplimiento de otros beneficios laborales establecidos por ley, a la espera de que sean aplicados en tiempo y forma por parte de las autoridades de salud.