Portugal vs Congo, EN VIVO, Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026: Horario y dónde verlo

Houston, Estados Unidos.

El combinado luso llega con la obligación de comenzar con una victoria en una zona donde también aparecen Uzbekistán y Colombia , rivales que prometen complicar la lucha por los boletos hacia los octavos de final. Portugal parte como favorito sobre el papel, pero sabe que en los mundiales no existen partidos sencillos y que cualquier descuido puede terminar costando caro.

Todas las miradas estarán puestas sobre Cristiano Ronaldo , la máxima figura en la historia del fútbol portugués, quien vuelve a una Copa del Mundo decidido a dejar una última huella imborrable en el torneo más importante del planeta.

Después de una larga espera y una enorme expectativa, la Selección Nacional de Portugal finalmente hará su presentación en el Mundial 2026 cuando se enfrente este miércoles a la República Democrática del Congo en el arranque de su participación dentro del Grupo K.

La gran historia de la jornada gira alrededor de Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, CR7 continúa escribiendo capítulos únicos en la historia del fútbol mundial. El capitán portugués es el único jugador que ha marcado goles en cinco Copas del Mundo diferentes, una marca que lo convirtió en leyenda absoluta del torneo. Desde su estreno mundialista en Alemania 2006, pasando por Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, Ronaldo siempre encontró la manera de dejar su sello.

Además, el delantero portugués es el máximo goleador histórico de selecciones nacionales y uno de los futbolistas con más partidos disputados en la historia del fútbol internacional. Su nombre aparece constantemente en los libros de récords y ahora busca añadir un nuevo capítulo en Norteamérica 2026, posiblemente la última Copa del Mundo de su extraordinaria carrera.

Sin embargo, la presión sobre Cristiano es enorme. Las actuaciones del martes elevaron aún más las expectativas. Primero fue Kylian Mbappé quien lideró a Francia con una exhibición de categoría en el triunfo ante Senegal. Horas más tarde, Lionel Messi volvió a demostrar su vigencia con una actuación magistral y un triplete en la victoria de Argentina frente a Argelia. Ambos astros encendieron el Mundial con actuaciones memorables y ahora la atención se traslada hacia Ronaldo.

El portugués sabe que las comparaciones serán inevitables. Durante casi dos décadas compartió la cima del fútbol mundial junto a Messi y ahora, con Mbappé consolidándose como una de las grandes figuras del presente, Cristiano intentará responder dentro del campo y demostrar que todavía tiene mucho que ofrecer en la máxima cita futbolística.

Portugal cuenta con una plantilla llena de talento, experiencia y juventud. Jugadores de primer nivel acompañan a Ronaldo en una selección que aspira a pelear por el título y que considera fundamental comenzar con una actuación convincente frente a Congo. Una victoria permitiría afrontar con mayor tranquilidad los siguientes compromisos ante Uzbekistán y Colombia, que podrían definir el orden final del Grupo K.

La afición portuguesa espera un estreno soñado y, sobre todo, una noche especial de su máximo ídolo. Cristiano Ronaldo vuelve a un Mundial con la misión de liderar a su país, aumentar sus impresionantes registros y responder a quienes creen que su tiempo ya pasó. El escenario está listo y Portugal espera que su leyenda vuelva a brillar en el momento más importante.