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Indignación tras descubrir "ayuda" a Messi: "Es una vergüenza, siempre lo protegen"

La exhibición de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026 quedó parcialmente opacada por una polémica que ha generado una auténtica tormenta en las redes sociales.

Indignación tras descubrir ayuda a Messi: Es una vergüenza, siempre lo protegen
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La victoria de Argentina sobre Argelia en el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026 no solo dejó como protagonista a Lionel Messi por su espectacular actuación y su triplete de goles, sino que también generó una enorme polémica que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
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Messi se destapó con hat-trick ante Argelia y se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales con 16 dianas. Pese a eso, las redes sociales estallan tras ayuda al argentino.
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Miles de aficionados alrededor del mundo mostraron su indignación luego de una acción protagonizada por el capitán argentino que para muchos merecía una tarjeta roja directa. La jugada ocurrió en uno de los momentos más intensos del encuentro cuando Messi disputó un balón dividido con un futbolista argelino y terminó impactándolo en una acción que fue ampliamente comentada por los aficionados y analistas.
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"Las imágenes comenzaron a circular de inmediato en plataformas como X, Facebook, Instagram y TikTok, donde numerosos usuarios cuestionaron la decisión arbitral.
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Periodistas y analistas arbitrales de todo el mundo se han mostrado indignado ya que a Messi se le perdonó la tarjeta roja en el primer tiempo del Argentina vs Argelia.
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"Ayudando a Messi. No veo que la FIFA necesite a Messi", señaló periodista mexicano.
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Muchos señalaron que si otro futbolista hubiera realizado una acción similar probablemente habría sido expulsado, mientras que otros acusaron a los árbitros de favorecer a una de las máximas estrellas del torneo.
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La controversia se volvió todavía más grande porque el episodio ocurrió durante una noche histórica para Messi. El astro argentino firmó una actuación memorable al marcar tres goles y liderar el triunfo de Argentina por 3-0 sobre Argelia, resultado que colocó a la Albiceleste en una posición privilegiada dentro de su grupo en el Mundial 2026.
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Programas deportivos, exjugadores y aficionados comenzaron a debatir si el VAR actuó correctamente o si la jugada debió terminar con la expulsión de la máxima figura argentina.
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En las redes sociales hay indignación por que no expulsaron a Messi.

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Como suele ocurrir cuando Messi está involucrado en una acción controversial, las opiniones quedaron completamente divididas.
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Otros de los comentarios sonados donde se refleja mucha indignación por Messi.

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Archi VAR, cuenta especialista en redes sociales sobre análisis de los árbitros , señaló que era una roja clara para Messi.

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Lo que debía ser recordado únicamente como una noche mágica para Lionel Messi terminó convirtiéndose también en una de las primeras grandes controversias arbitrales del Mundial 2026.
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Sin embargo, a pesar de los reclamos de los jugadores argelinos, la acción no pasó a mayores, no hubo ningún tipo de reprimenda para Messi, el árbitro, en una polémica decisión, no sancionó con ningún tipo de tarjeta.
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Edu Aguirre, amigo de Cristiano Ronaldo, dejó contundente comentario.
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"Siempre protegen a Messi, fuese Cristiano y le sacan roja", es uno de los comentarilos.
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En el caso de Faitelson, señaló que no era para roja la acción de Messi.
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