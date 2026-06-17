Indignación tras descubrir "ayuda" a Messi: "Es una vergüenza, siempre lo protegen"

Miles de aficionados alrededor del mundo mostraron su indignación luego de una acción protagonizada por el capitán argentino que para muchos merecía una tarjeta roja directa. La jugada ocurrió en uno de los momentos más intensos del encuentro cuando Messi disputó un balón dividido con un futbolista argelino y terminó impactándolo en una acción que fue ampliamente comentada por los aficionados y analistas.