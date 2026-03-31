República Democrática del Congo vence a Jamaica y logra clasificación histórica al Mundial 2026

Guadalajara, México.

El tanto de los africanos llegó en el minuto 100 por intermedio del zaguero del Burnley inglés Axel Tuanzebe , luego de un tiempo reglamentario sin goles.

Histórico: La Selección de fútbol de la República Democrática del Congo se convirtió este martes 31 de marzo en la penúltima clasificada al Mundial 2026 tras vencer 1-0 a su similar de Jamaica en duelo del repechaje intercontinental realizado en Guadalajara, México.

El partido, disputado con intensidad desde el primer minuto, mostró a una selección congoleña bien organizada, sólida en defensa y rápida en los contragolpes. Jamaica intentó imponer su juego físico y velocidad por las bandas, pero no logró superar la férrea defensa africana.

Con este resultado, la República Democrática del Congo logra un hito histórico: será una de las selecciones africanas presentes en el Mundial 2026, regresando a la élite del fútbol internacional después de años de ausencia. El gol de Tuanzebe no solo vale tres puntos, sino que marca un momento de orgullo y esperanza para todo el país.

La única participación de la República Democrática del Congo en Mundiales data de Alemania 1974, cuando el país era denominado oficialmente como Zaire.

Los africanos, dirigidos por Sébastien Desabre, debutarán ante Portugal el 17 de junio en el NRG Stadium de Houston (EE.UU.), luego jugarán contra Colombia el 23 del mismo mes en el estadio Akron de Zapopan (México) y cerrarán su fase de grupos contra Uzbekistán cuatro días después en el Mercedes Benz stadium en Atlanta.

Más temprano, las selecciones de Suecia, República Checa, Turquía y Bosnia-Herzegovina sacaron boleto para la cita norteamericana al eliminar a Polonia, Dinamarca, Kosovo e Italia.

El último pase lo definirán los combinados de Bolivia e Irak, en partido que se jugará en el estadio BBVA en Monterrey (México).