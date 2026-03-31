Mundial 2026: El apocalipsis de Italia, temible selección vuelve y goleador dice adiós

Europa definió a sus últimas cuatro selecciones que estarán en el Mundial 2026. El final de los repechajes nos dejó imágenes de infarto donde una de las sorpresas fue el hecho de que Italia una vez más se quedó sin poder clasificar a la Copa del Mundo.
La temible y respetada selección de Turquía vuelve a una Copa del Mundo tras 24 años de ausencia.
Turquía, comandada por el jugador del Real Madrid Arda Güler y por el del Juventus Kenan Yildiz, logró el regreso, veinticuatro años después, a la fase final de un Mundial, algo que se le resiste a Kosovo, derrotada 0-1 en Pristina por el gol del atacante del Fenerbahce Kerem Akturkoglu.
Los turcos son temidos por la pasión de su afición y porque en su última participación en un Mundial de fútbol adulto llegaron hasta la etapa de semifinales, fue en el Mundial del 2002.
El italiano Vincenzo Montella, quien fue goleador por varios años en la Serie A, es el DT de la selección de Turquía y los metió al Mundial 2026.
Los seleccionados de Turquía celebran tras vencer 0-1 al local Kosovo en un resultado que los metió al Mundial 2026. En la fase de grupos de la justa mundialista se enfrentarán a USA, Australia y Paraguay.
Otra selección de la UEFA que clasificó al Mundial 2026 fue República Checa tras vencer en tanda de penales a la favorita Dinamarca.
Tras 20 años de ausencia, República Checa vuelve al Mundial e integrará el grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.
Dinamarca era favorita para superar a República Checa, pero quedaron sin poder clasificar y cortan una racha de dos clasificaciones consecutivas que tenían.
Italia estará fuera del Mundial por tercera vez consecutiva. Cayó este martes en los penales ante una Bosnia Herzegovina (1-1, 4-1) que jugó en superioridad desde el minuto 41 y que disputará la gran cita por segunda vez en su historia.
La expulsión de Bastoni en la primera parte fue la detonante para que Italia una vez más se quedará sin poder clasificar a una Copa del Mundo.
La última vez que Italia disputó un partido mundialista fue en Brasil 2014. Y ese registro por ahora no se modificará, dado que perdió 4-1 por penales ante Bosnia y se quedó sin boleto para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Más: luego de su consagración en Alemania 2006, participó en 2010 y 2014, pero en ambas ocasiones se marchó en fase de grupos. Un panorama desolador para la Azzurri, que ganó cuatro veces el trofeo más deseado.
La prensa italiana le fue con todo a su selección tras quedarse otra vez sin clasificar al Mundial 2026: "Desastre Italia", machacó Tuttosport.
Apocalipsis Italia", describió Corriere della Sera luego de que su selección no pudo clasificar al Mundial 2026.
La otra cara de la moneda: Bosnia celebró con euforia la clasificación al Mundial 2026 tras vencer en tanda de penales a Italia.
Los aficionados de Bosnia celebraron con pasión el pase a la Copa del Mundo.
El equipo balcánico se clasifica a su segundo mundial y vuelve a dejar a la azurri en el camino.
Edin Džeko, con 40 años de edad, es el referente de Bosnia y estará en el Mundial 2026.
Y la otra selección europea en clasificar al Mundial 2026 fue Suecia.
No habrá un tercer Mundial para Robert Lewandowski, goleador y leyenda de Polonia, derrotado este martes por Suecia (3-2) en la final de su repesca, con un gol definitivo de Victor Gyokeres en el minuto 88, para dejarlo fuera de la próxima edición del torneo de los torneos en Estados Unidos, México y Canadá, por más méritos que hizo durante los 90 minutos para haber salido ganador.
Suecia vuelve a una Copa del Mundo tras vencer 3-2 a Polonia con gol al minuto 89.
Y será el primer Mundial de Gyokeres, el atacante del Arsenal, el goleador de Suecia, con cuatro goles, tres en la semifinal y el último y decisivo de la final. Hoy, el héroe de su país.
Los jugadores de Suecia celebraron a lo grande el pase al Mundial 2026.
El gran goleador Lewandowski no estará en el Mundial 2026 y dice adiós a la selección de Polonia.
Terminada la derrota por 3-2 contra Suecia, en la final de la repesca para el Mundial 2026, el delantero de la selección de Polonia Robert Lewandowski, atacante del Barcelona, publicó una foto en su cuenta oficial en ‘Instagram’, al ritmo de la canción ‘Time to say goodbye’ (‘Hora de decir adiós’).