Mundial 2026: El apocalipsis de Italia, temible selección vuelve y goleador dice adiós

La última vez que Italia disputó un partido mundialista fue en Brasil 2014. Y ese registro por ahora no se modificará, dado que perdió 4-1 por penales ante Bosnia y se quedó sin boleto para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Más: luego de su consagración en Alemania 2006, participó en 2010 y 2014, pero en ambas ocasiones se marchó en fase de grupos. Un panorama desolador para la Azzurri, que ganó cuatro veces el trofeo más deseado.