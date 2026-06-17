Inglaterra vs Croacia, EN VIVO: ¡Partidazo en el Mundial 2026! Hora y dónde ver

Estados Unidos.

Inglaterra sintió entonces que se le escapaba la mejor oportunidad para poner fin a 52 años de sequía -ya va por 60-. Por eso, ni siquiera haber derrotado a Croacia en los cuartos de final de la Eurocopa le sirvió para sanar la herida.

Nunca ha estado el conjunto de los Tres Leones más cerca de volver a una final mundialista que aquel 11 de julio de 2018 en Moscú, cuando los corajudos croatas remontaron en la prórroga (1-2) un partido que se había puesto de cara para los ingleses desde el minuto 5, con un gol de Kieran Trippier.

La selección de Inglaterra , obligada como favorita pero con debates abiertos dentro de la plantilla, comienza su participación en el Mundial , el miércoles en el AT&T de Arlington , contra Croacia , el rival más complicado del grupo, ante el que persiste el recuerdo de la eliminación en la semifinal del Mundial de Rusia 2018.

Y ahora se vuelven a cruzar, supuestamente con el primer puesto del grupo L en juego, porque Ghana y Panamá parecen contar con menos recursos.

Pese a su clasificación perfecta (todo victorias y sin goles encajados) llega Inglaterra a la cita preocupada. Con debates abiertos sobre la convocatoria, sobre la situación de Jude Bellingham o el árbitro designado...

Demasiados frentes abiertos y con el técnico Thomas Tuchel en el centro de la polémica.La ausencia de Phil Foden y sobre todo de Cole Palmer, un año después de que el jugador del Chelsea fuese, precisamente en Estados Unidos, el mejor del Mundial de Clubes crea tanta polémica como la situación de Jude Bellingham en el conjunto.

Tuchel rebajó la importancia de Bellingham en el conjunto, le quitó la condición de titular indiscutible y le puso un antagonista, el media punta del Aston Villa Morgan Rogers, un jugador relevante en la clasificación y que se disputan en el mercado de fichajes Chelsea y Arsenal.

Tampoco le ha gustado al entrenador alemán, la designación del árbitro francés Clement Turpin, al que llegó a calificar como un 'clase E'. Cuando dirigía al Bayern, Turpin le expulsó en un partido de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City y el alemán no lo olvida.

"Dos cosas no pudieron estar a la altura: el terreno de juego no estaba en buenas condiciones y, además, el árbitro, lamentablemente, era de categoría E. Fue absolutamente terrible. Es increíble a este nivel.", señaló entonces.

Y para complicarlo más, está el robo de botas y material de entrenamiento nada más llegar a Kansas, en una furgoneta que lo había trasportado desde Florida, donde comenzó su concentración en Estados Unidos.

Más cómoda, alejada del ruido, está Croacia que afronta su séptima participación mundialista confiada en su capacidad competitiva. Los Vatreni han entrado en el podio en tres de las siete ocasiones, un mérito especial para un país que no llega a los cuatro millones de habitantes y que ha enlazado dos generaciones de oro; la primera capitaneada por Davor Suker, la segunda con Luka Modric.

Con 40 años, Modric es un 'rara avis' que ha ofrecido un digno rendimiento en el Milán y apura su última Copa aún como referente del equipo de Zlatko Dalic, lo mismo que el eterno Ivan Perisic (37 años) que, sin el desborde de antaño, aún es un arma ofensiva que sumar a Petar Musa, quien contará con el apoyo de la afición local al jugar en el FC Dallas de la MLS.