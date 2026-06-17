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La sorprendente confesión de Scaloni tras el triplete de Messi ante Argelia

Scaloni elogió a Messi luego de su triplete en el debut contra Argelia e iniciar con pie derecho la defensa del título.

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 11:27 -
  • Agencias EFE
La sorprendente confesión de Scaloni tras el triplete de Messi ante Argelia

El estratega argentino debutó con pie derecho en la Copa del Mundo.

Foto agencia EFE.
Estados Unidos.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se mostró contento y tranquilo luego del triunfo por 3-0 ante Argelia y aseguró que con el desempeño ayer, Lionel Messi ratificó que "será el mejor de la historia por siempre".

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"Sin palabras, es increíble. ¿Qué puedo decir de Leo? Messi será el mejor de la historia por siempre, será muy difícil que lo puedan igualar", dijo el técnico de la Albiceleste en declaraciones al final del partido.Sobre el partido dijo que el resultado quizá no refleja lo que hizo Argelia en el campo de juego del estadio de Kansas City:

"Fue un partido muy difícil, que no sé si refleja lo que pasó, nosotros merecimos ganar pero ellos hicieron un buen partido. Sabíamos cómo nos iban a jugar y que nos podían complicar.

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Pero mis jugadores han hecho un trabajo muy bueno".El estratega añadió que están contentos por iniciar con buen pie el Mundial 2026, algo que les da "tranquilidad" porque siempre el primer partido "es complicado".

Y agregó que el amplio marcador sobre Argelia le permitió cuidar de algunos jugadores. "Sí, todos los chicos quieren participar, todos quieren jugar. Ojalá en el tercer partido estemos clasificados y puedan jugar todos", concluyó.

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Redacción web
Agencias EFE

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