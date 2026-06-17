La sorprendente confesión de Scaloni tras el triplete de Messi ante Argelia

Estados Unidos.

El seleccionador de Argentina , Lionel Scaloni , se mostró contento y tranquilo luego del triunfo por 3-0 ante Argelia y aseguró que con el desempeño ayer, Lionel Messi ratificó que "será el mejor de la historia por siempre".

"Sin palabras, es increíble. ¿Qué puedo decir de Leo? Messi será el mejor de la historia por siempre, será muy difícil que lo puedan igualar", dijo el técnico de la Albiceleste en declaraciones al final del partido.Sobre el partido dijo que el resultado quizá no refleja lo que hizo Argelia en el campo de juego del estadio de Kansas City:

"Fue un partido muy difícil, que no sé si refleja lo que pasó, nosotros merecimos ganar pero ellos hicieron un buen partido. Sabíamos cómo nos iban a jugar y que nos podían complicar.