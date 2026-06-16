Giro inesperado para Vozinha: la gran noticia que recibe de EEUU tras brillar ante España

"Lloré porque me criaron mis abuelos. Pero ellos no están aquí porque murieron hace algunos años. Ellos eran todo para mí, todo en mi vida", dijo el portero de 40 años. "También por mi mamá. Ella no logró viajar debido a un tema de la visa. Porque había que pagar por el trámite y no lo hicimos a tiempo. Me hubiera gustado que estuviera acá", añadió.