Giro inesperado para Vozinha: la gran noticia que recibe de EEUU tras brillar ante España

La vida de Vozinha, portero de Cabo Verde, ha dado un giro tremendo luego de su brillante actuación en el debut del Mundial 2026 contra España y ahora el Gobierno de Estados Unidos le da una noticia inesperada.
La Selección de Cabo Verde sorprendió al sacarle un empate 0-0 a España en el debut de su primer Mundial con un papel destacable del portero Vozinha.
De hecho, Josimar Dìaz 'Vozinha' fue elegido como el MVP del partido entre España y Cabo Verde.
Vozinha se convirtió en la gran figura del partido con siete atajadas clave que frenaron a España y le dieron un punto histórico a Cabo Verde.
El impacto de Vozinha trascendió la cancha. Gracias a su actuación, el guardameta pasó de poco más de 50 mil seguidores en Instagram a más de 10 millones en apenas unas horas.
En la narración del partido en vivo de Cazé TV de Brasil, pidieron expresamente a su audiencia que siguieran la cuenta Vozinha en lugar de suscribirse a su canal, y esto se volvió global. El propio arquero se enteró en vivo durante una entrevista posterior, visiblemente emocionado por el cariño repentino de millones de personas.
El portero de Cabo Verde, Vozinha, rompió en llanto, porque su madre no había podido viajar para ver sus hazañas en persona en el Mundial 2026, según explicó, tuvo un problema con el visado.
En enero, Cabo Verde fue incluido en una lista de docenas de países cuyos ciudadanos debían depositar fianzas de hasta 15.000 dólares para entrar en Estados Unidos, en virtud de una normativa introducida por la administración de Donald Trump y destinada a frenar las estancias ilegales tras la expiración del visado.
"Lloré porque me criaron mis abuelos. Pero ellos no están aquí porque murieron hace algunos años. Ellos eran todo para mí, todo en mi vida", dijo el portero de 40 años. "También por mi mamá. Ella no logró viajar debido a un tema de la visa. Porque había que pagar por el trámite y no lo hicimos a tiempo. Me hubiera gustado que estuviera acá", añadió.
Ahora, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró este martes que se encuentra en contacto con la familia del guardameta de Cabo Verde, Vozinha, para facilitar los trámites migratorios de su madre de cara al segundo juego de la fase de grupos del Mundial.
El Departamento de Estado subrayó, en una comunicación oficial, que los familiares de los futbolistas son elegibles para exenciones de fianza de visado y que las autoridades estadounidenses están en contacto directo con la familia del jugador para asistir en el proceso consular.
Según una fuente conocedora del caso, la madre del guardameta no dispone actualmente de un pasaporte activo y se encuentra en proceso de obtenerlo, en el marco de los trámites necesarios para poder viajar.
“El Departamento de Estado de EE.UU. no tiene registro de que esta persona haya solicitado una visa. Todos los familiares de los jugadores son elegibles para exenciones de cuota de visa, y el Departamento está contactando activamente a la familia de este jugador para ayudar con los servicios de visa”, dijo el funcionario.
Vozinha, el guardameta que se viralizó tras una destacada actuación en el empate 0-0 de su selección en el debut contra España en Atlanta, dijo en la rueda de prensa posterior al juego que su madre no había podido asistir al partido porque no lograron reunir los fondos para pagar el trámite del visado.
El próximo compromiso de Cabo Verde será ante Uruguay, el 21 de junio en la segunda jornada del Grupo H, un duelo clave en el que el conjunto africano buscará dar un paso importante hacia la clasificación tras su empate inicial con España.
El caso de la familia de Vozinha se enmarca en las gestiones consulares habituales del torneo, en el que varias federaciones han reportado dificultades puntuales para el ingreso de allegados de jugadores.
Situaciones similares se han visto, por ejemplo, en la tramitación de visados de familiares de selecciones africanas y asiáticas en la fase previa del Mundial, debido a los plazos administrativos y requisitos migratorios de Estados Unidos.