El drama de Cristiano Ronaldo con Al Nassr: pierden otra final y es para llorar

Riad, Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo vuelve a sufrir un nuevo fracaso con el Al Nassr tras perder este sábado la final de la AFC Champions League Two de Asia 0-1 contra el Gamba Osaka de Japón, pese a que el gran favorito para el título era el equipo de Arabia Saudita.

No se le dan las cosas a Cristiano Ronaldo que sigue sin ganar un título con el equipo árabe. El 'Bicho' perdió una nueva final con el Al Nassr que sucumbió en el estadio Alawwal Park de Riad ante un rival que se plantó en el campo y sorprendió a todos.

El conjunto árabe contó con varias ocasiones para marcar, pero fue el cuadro japonés el que no perdonó a la primera que tuvo. El delantero turco Deniz Hümmet recibió dentro del área y de derecha fusiló al portero Bento.

Al Nassr reclamó, el árbitro fue al VAR pero Hümmet no estaba offside. Quien sí estaba fuera de juego era Ryotaro Meshino pero no participó de la acción. Así que los vestidos de amarillo tuvieron que remar de atrás en la noche de Riad.

Los de Jorge Jesus tuvieron dos chances para empatarlo antes del descanso y fallaron. Una fue un remate a colocar de Abdulrahman Ghareeb que salió apenas ancho. Y el otro, un cabezazo de Cristiano Ronaldo tras tiro libre de Joao Felix que también careció de puntería.

En la complementaria los nipones se replegaron y el cerrojo defensivo les salió perfecto. Sadio Mané tuvo un par de chances y no concretó. A Cristiano Ronaldo no lo dejaron moverse. Y los saudíes dilapidaron la más clara que fue un remate de Joao Felix al palo.

Gamba Osaka se terminó consagrando campeón de la Champions League 2 de Asia. Con el 1 a 0, Al Nassr volvió a perder en un encuentro decisivo. Y el sueño de Cristiano Ronaldo de ser campeón con su club en Arabia Saudita volvió a quedar truncado. Eso sí, el jueves tiene una revancha clave por el ámbito local.