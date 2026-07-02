Cristiano Ronaldo supera a Messi y hace confesión tras polémica, locura de Portugal, lo que hizo Modric

La hermana de Cristiano Ronaldo reveló que CR7 se iba a retirar de la selección y el propio jugador se pronunció. "El futuro de Cristiano no es importante ahora mismo. Hablaré... Tendré tiempo, después de ganar o perder, hablaré con mi familia y luego tomaré la mejor decisión. Ya no tomo decisiones en el fragor del momento, ahora todo se hace con calma. Ahora, se trata de disfrutar del presente", dijo.