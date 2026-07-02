Cristiano Ronaldo supera a Messi y hace confesión tras polémica, locura de Portugal, lo que hizo Modric

Mira las imágenes más curiosas que dejó la polémica clasificación de Portugal a los octavos de final del Mundial 2026.
Portugal escribió una de las páginas más dramáticas y polémicas del Mundial 2026 al derrotar por 2-1 a Croacia en los dieciseisavos de final, en un partido que tuvo de todo.
El encuentro, disputado en Toronto, enfrentó a dos históricos del fútbol europeo con Cristiano Ronaldo y Luka Modrić como grandes protagonistas.
Cristiano Ronaldo le ganó el duelo a su amigo Modric de una manera que ha desatado revuelo en las redes sociales.
Croacia le dice adiós al Mundial 2026 de la manera más dolorosa.
Desde el pitazo inicial quedó claro que ninguno estaba dispuesto a regalar espacios, aunque fue Croacia la que golpeó primero y tomó ventaja gracias a un tanto de Ivan Perišić, que silenció a la afición portuguesa y puso cuesta arriba la clasificación para los dirigidos por Roberto Martínez.
Portugal intentó reaccionar de inmediato y encontró el camino hacia el gol con una brillante definición de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, cuando el capitán portugués ya celebraba, el árbitro recibió la confirmación del VAR de que el delantero se encontraba en posición adelantada.
A Cristiano Ronaldo se le invalidó el gol por un apretado fuera de juego.
El tanto fue invalidado por fuera de juego, desatando la frustración de Ronaldo y de todo el conjunto luso, que veía cómo se le escapaba una oportunidad de oro.
El lamento de Cristiano Ronaldo luego de que no contó su gol.
Pese al duro golpe, Portugal no bajó los brazos y continuó presionando sobre el arco croata. La insistencia tuvo premio cuando el árbitro señaló un penal a favor de los lusos tras una falta dentro del área.
Como era de esperarse, Cristiano Ronaldo tomó el balón con la responsabilidad que lo caracteriza y, desde los once pasos, venció al guardameta rival para establecer el empate 1-1.
El histórico delantero celebró con rabia un gol que devolvía la esperanza a su selección y que significó un nuevo capítulo en su brillante trayectoria mundialista.
Cristiano Ronaldo dejó el terreno de juego por decisión del entrenador Roberto Martínez. El estratega optó por sustituir a su capitán en los minutos finales para refrescar el ataque y fortalecer al equipo de cara al cierre del encuentro.
CR7 mostró su profesionalismo ya que no hizo ningún berrinche por ser reemplazado y fue captado de esta manera con el resto de jugadores que estaban en la banca.
Cuando el reloj marcaba el minuto 93 y el partido parecía destinado a extenderse a la prórroga, apareció Gonçalo Ramos para convertirse en el héroe inesperado de la noche.
El delantero Gonçalo Ramos conectó un impecable cabezazo dentro del área que terminó en el fondo de la portería croata y desató una explosión de alegría entre los portugueses, que ya acariciaban el boleto a los octavos de final.
No obstante, el drama estaba lejos de terminar. En el minuto 102, Croacia encontró el empate por medio de Joško Gvardiol, quien envió el balón al fondo de la red en la última jugada del partido. La celebración croata fue efusiva, pero apenas duró unos instantes.
El VAR volvió a intervenir y, tras revisar la acción, el árbitro anuló el gol por posición adelantada.
La decisión provocó la desesperación de los futbolistas croatas y una ola de críticas que rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde miles de aficionados calificaron la jugada como una de las grandes polémicas del Mundial 2026.
El árbitro principal detuvo la reanudación del juego tras la intervención del VAR, que solicitó la revisión de la acción por una posible posición adelantada en el inicio de la jugada. Tras varios minutos de incertidumbre, el colegiado tomó la decisión de anular el gol, desatando la frustración de los jugadores croatas y el alivio absoluto de Portugal.
Modric perdió el control y protestó de manera efusiva como pocas veces se le ha visto.
Modric tuvo que ser controlado por el héroe Ramos de Portugal. Luka estaba enojado por el gol que no contó.
Luka Modric posteriormente fue a darle apoyo moral a sus compañeros que estaban destrozados.
Llanto en jugadores de Croacia y Modric los trató de controlar.
Más allá del resultado, Portugal protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada con un sentido homenaje a Diogo Jota. Los futbolistas lusos lucieron el dorsal número 21 en honor a su excompañero, cuando este 3 de julio se cumple un año de su fallecimiento.
Tras el pitazo final, Cristiano Ronaldo tomó la camiseta con el número 21 y la mostró a las gradas durante la celebración, en un gesto que conmovió a los aficionados y recordó la huella imborrable que dejó Jota en la selección portuguesa.
La selección de Portugal protagonizó un emotivo homenaje en memoria de Diogo Jota, al cumplirse este 3 de julio un año de su fallecimiento.
Supera a Messi: Cristiano Ronaldo sigue agrandando su leyenda en las Copas del Mundo. Tras ser elegido Jugador Más Valioso (MVP) del duelo entre Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el capitán luso estableció un nuevo récord histórico al convertirse en el futbolista de mayor edad en ser elegido como el mejor jugador de un partido de fase eliminatoria en toda la historia de la Copa del Mundo.
A sus 41 años, el delantero portugués superó con amplio margen el registro que ostentaba Olivier Giroud, quien fue distinguido como MVP con 36 años durante el Mundial de Catar 2022. También dejó atrás a Lionel Messi, que recibió ese reconocimiento con 35 años en la misma edición del torneo.
Para sorpresas de muchos, Cristiano Ronaldo fue elegido el MVP del partido.
La hermana de Cristiano Ronaldo reveló que CR7 se iba a retirar de la selección y el propio jugador se pronunció. "El futuro de Cristiano no es importante ahora mismo. Hablaré... Tendré tiempo, después de ganar o perder, hablaré con mi familia y luego tomaré la mejor decisión. Ya no tomo decisiones en el fragor del momento, ahora todo se hace con calma. Ahora, se trata de disfrutar del presente", dijo.