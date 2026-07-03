Gremio periodístico despide a Arístides Aceituno en Tegucigalpa

Tegucigalapa, Honduras.

Un ambiente de profundo pesar se vive este viernes en una funeraria de la colonia Suyapa, en Tegucigalpa, donde familiares, colegas y amigos dan el último adiós al periodista Arístides Luis Aceituno Calderón, cuyo fallecimiento ha causado consternación en el gremio periodístico hondureño. Desde tempranas horas, comunicadores, amistades y seres queridos han llegado al lugar para acompañar a la familia durante el velatorio, en el que se recuerdan la trayectoria profesional y el legado humano del reconocido periodista. Mildred García, sobrina de Arístides Aceituno, habló sobre el dolor que embarga a la familia y el impacto que su fallecimiento ha generado tanto en el entorno cercano como en el gremio periodístico nacional.

“Es una pérdida irreparable, no solo para la familia, sino para el gremio periodístico”, expresó al referirse al ambiente que se vive durante las honras fúnebres. García recordó a su tío como una persona de grandes cualidades humanas y profesionales, destacando su cercanía con las personas y su papel en la formación de nuevos talentos en los medios de comunicación. “Mi tío Arístides tenía muchas cualidades, pero una de las mayores era su calidad humana, su calidez, su sencillez y cómo creía en todas las personas que tocaba. No solamente creyó en este país, también creó talento”, señaló Mildred. Agregó que Aceituno deja una huella significativa en el periodismo hondureño, tanto por su trayectoria como por su visión en el desarrollo de proyectos comunicacionales. “Fue una persona con una visión extraordinaria, emprendedor, excelente papá, tío, amigo y colega. Lo despedimos honrando no solo su legado profesional, sino también su legado personal”, manifestó su sobrina. El velatorio se desarrolla en un ambiente de respeto, donde poco a poco continúan llegando personas cercanas al periodista, mientras su féretro es acompañado por muestras de solidaridad. La familia confirmó que los actos fúnebres continuarán el sábado 4 de julio con la misa de cuerpo presente a las 9:00 de la mañana en la iglesia San Judas Tadeo, ubicada a la par de la Basílica de Suyapa. Posteriormente, el sepelio se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana en el cementerio Jardines de Paz Suyapa, donde descansarán sus restos.

Legado del periodista Arístides Aceituno