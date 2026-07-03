¿Quién es "Sombra"? Líder de la 18 en conflictiva zona a pesar de su corta edad, según Policía

Ayer, jueves, fue capturado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) un presunto integrante de la Pandilla 18, quien, según las investigaciones, habría asumido recientemente un rol de liderazgo en el sector de Ciudad España, en el Distrito Central.
El detenido fue identificado por las autoridades como Axel Misael Flores Núñez, de 18 años, conocido con el alias de "Sombra".
La captura se llevó a cabo en el valle de Amarateca durante un operativo desarrollado en conjunto con la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), como parte de las acciones orientadas a ubicar a personas vinculadas con estructuras criminales.
De acuerdo con la información proporcionada por la Daet, las indagaciones apuntan a que el joven habría sido designado para coordinar las actividades de la organización en colonias como Hábitat, San Miguel Arcángel, Ciudad España y otros sectores cercanos.
Las autoridades sostienen que el sospechoso presuntamente estaría relacionado con el cobro de extorsiones, además de coordinar otras actividades ilícitas, entre ellas la distribución de drogas y la planificación de hechos violentos en esas zonas.
Durante el operativo, los agentes le decomisaron varios envoltorios con supuesta marihuana, los cuales serán sometidos a los análisis correspondientes como parte del proceso de investigación.
Según la información policial, Flores Núñez había recuperado recientemente su libertad tras cumplir una condena por otros delitos. No obstante, las autoridades afirman que posteriormente se habría reincorporado a la estructura criminal y asumido nuevas responsabilidades dentro de la organización.
Tras su captura, el joven fue remitido al Ministerio Público, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente por suponerlo responsable de los delitos de tráfico de drogas y asociación para delinquir, entre otros que puedan derivarse de las investigaciones.