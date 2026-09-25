Expareja de la agente Waldina Mejía acepta culpabilidad por homicidio

Tegucigalpa, Honduras. Emilia Fernanda Rodríguez Armas, la agente de la Policía Nacional acusada por la muerte de Waldina Mejía Valle, miembro de la Fuerza Naval de Honduras, manifestó por medio de su defensa su intención de someterse a un procedimiento abreviado. La petición fue planteada durante la audiencia preliminar celebrada en los juzgados capitalinos, donde el caso quedó agendado para una nueva audiencia el 12 de noviembre a las 10:30 de la mañana. De acuerdo con la explicación brindada por la portavoz Bárbara Castillo, el procedimiento abreviado es una medida alterna mediante la cual la persona imputada acepta su participación en el hecho y puede obtener una reducción de la pena, si se cumplen los requisitos establecidos y el Ministerio Público autoriza el procedimiento.

Emilia Rodríguez está acusada del delito de homicidio en perjuicio de Waldina Mejía Valle, de 23 años, quien era miembro activo de la Fuerza Naval de Honduras.

Según la portavoz, Emilia Rodríguez permanece recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas), en Támara, Francisco Morazán. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Qué implica el procedimiento abreviado?

Según lo explicado durante la entrevista, el artículo 192 del Código Penal establece para el delito de homicidio una pena de entre 15 y 20 años de prisión. La fuente indicó que, mediante el procedimiento abreviado, la pena podría reducirse hasta en un tercio.

Bajo ese cálculo, y tomando como referencia la pena máxima señalada durante la entrevista, la condena podría quedar en aproximadamente 11 años y seis meses, aunque la pena concreta dependerá del acuerdo correspondiente y de la decisión del juez.

La audiencia todavía no determina una condena. La fuente explicó que el Ministerio Público debe autorizar el procedimiento, debido a que es el órgano acusador del Estado.

¿Cómo ocurrió el hecho?

El ataque contra Waldina Mejía Valle ocurrió el 31 de agosto en Tegucigalpa. La joven fue trasladada al Hospital Escuela Universitario, donde murió el 1 de septiembre. De acuerdo con los investigadores citados en la información del caso, Rodríguez Armas habría llegado entre las 8:30 y las 9:00 de la noche en una motocicleta a las instalaciones de la Fuerza Naval para recoger a Mejía Valle. Posteriormente, ambas se trasladaron hacia el sector de Nueva Aldea. La Fiscalía sostiene que durante el recorrido se produjo una discusión que habría estado relacionada con celos. Según esa versión, Rodríguez Armas habría utilizado su arma de reglamento y disparado contra Mejía Valle, a quien posteriormente habría dejado en el lugar. La joven fue auxiliada y trasladada por personal del Sistema Nacional de Emergencias 911 al Hospital Escuela, donde falleció horas después.

Hipótesis sobre el móvil

En relación con el posible móvil del crimen, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) indicaron que manejaban varias hipótesis y señalaron que la relacionada con los celos era, en ese momento, la principal línea de investigación. “Manejamos varias hipótesis, es incierto, pero la más fuerte es por celos”, dijo una fuente fiscal citada en la información proporcionada.