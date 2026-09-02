Waldina Mejía, infante de marina, muere tras ataque armado en Tegucigalpa

Tegucigalpa. Un trágico hecho violento cobró la vida de la joven militar Waldina Mejía Valle Arzú, de 23 años, miembro activo de la Fuerza Naval de Honduras, quien fue atacada a disparos durante un asalto registrado ayer martes en la capital.

El hecho ocurrió en la calle principal que conduce del Anillo Periférico hacia la comunidad de Nueva Aldea, en el sector de Mateo, Tegucigalpa. La víctima, quien vestía de civil, se transportaba junto con otra persona en una motocicleta cuando fueron interceptadas por sujetos armados.

Gravemente herida, Waldina fue auxiliada de emergencia y trasladada al Hospital Escuela (HE); sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció minutos después de su ingreso debido a las heridas.