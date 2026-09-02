Muere el periodista hondureño Lester Martínez tras dura enfermedad

El periodismo hondureño se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido comunicador Lester Martínez, fundador de la Revista Digital Honduras, quien perdió la vida luego de enfrentar una terrible enfermedad que deterioró considerablemente su estado de salud durante los últimos días.
Martínez destacó dentro de los medios de comunicación hondureños por su trabajo periodístico, especialmente en la cobertura de temas relacionados con la farándula, el entretenimiento y las figuras del espectáculo nacional.
A través de su labor, logró ganarse un espacio entre los comunicadores que daban seguimiento a las principales noticias y acontecimientos del mundo del entretenimiento en Honduras.
Su trayectoria estuvo vinculada principalmente al desarrollo de contenidos para plataformas digitales, un espacio en el que mostró su interés por acercar al público las noticias de los personajes más conocidos de la televisión, redes sociales y el entretenimiento hondureño.
La noticia de su muerte ha generado consternación entre colegas, amigos y seguidores, quienes han comenzado a expresar sus muestras de pesar y recordar el trabajo que realizó durante su carrera como periodista y fundador de Revista Digital Honduras.
De acuerdo con declaraciones atribuidas al periodista Enrique Vásquez, Lester Martínez habría enfrentado una infección provocada por una bacteria que afectó su cerebro.
Sin embargo, este dato corresponde a una versión difundida públicamente y la causa médica exacta de su fallecimiento deberá ser confirmada por fuentes familiares o autoridades correspondientes.
Durante su lucha contra la enfermedad, personas cercanas al comunicador estuvieron pendientes de su evolución, mientras en las últimas horas comenzaron a circular mensajes de preocupación por su delicado estado de salud.
La partida de Lester Martínez deja un vacío entre quienes compartieron con él en el ámbito de la comunicación y el periodismo digital.
Con su fallecimiento, el periodismo hondureño pierde a un joven comunicador que encontró en los medios digitales una plataforma para desarrollar su pasión por informar y llevar contenido de entretenimiento al público nacional.