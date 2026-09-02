Tecnología y monitoreo, claves para prevenir riesgos por lluvias en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Los sectores Rivera Hernández, Chamelecón, Los Cármenes, Flor de Cuba, Larios Silva, Los Arcos, 13 calle, Cofradía y el sector del Merendón siguen siendo puntos críticos en el municipio cada vez que llueve, según el departamento de Gestión de Riesgo. El cerro Lempira, en la salida a Occidente, es otro de ellos. La historia se repite cada vez que llueve y, a pesar de figurar en el mapa de riesgo, no existen proyectos de mitigación para estas zonas. La capital industrial es vulnerable a inundaciones, tamaños y hundimientos. Ante este panorama, las autoridades e instituciones involucradas aseguran que están preparadas. El primer fue la actualización y juramentación del Comité de Emergencia Municipal (Codem), como parte de las acciones orientadas a fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

La juramentación de los miembros del Codem fue realizada por la gobernadora departamental de Cortés, Karla Estévez Deras, formalizando así la estructura del comité, que reúne a instituciones de primera respuesta y sectores de la sociedad civil. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El alcalde Roberto Contreras, quien preside el Codem, destacó la importancia de este proceso para garantizar una respuesta oportuna y efectiva a la población, especialmente en las zonas más vulnerables de la ciudad. "Prevención vence improvisación. Hoy estamos el Codem para que, en caso de cualquier eventualidad, estemos preparados y podamos reaccionar de inmediato", manifestó el edil. Asimismo, subrayó que la integración de las distintas instituciones permitirá una respuesta más efectiva ante emergencias. “Todas las fuerzas vivas están integradas para responder de forma inmediata ante cualquier situación que se presente en la ciudad”, agregó.

Restructuración del Codem

Por su parte, el subcomisionado noroccidente de Copeco, Alex Estévez, resaltó la importancia de la reestructuración del comité. "Estamos reestructurando el comité para trabajar de forma coordinada. San Pedro Sula es una ciudad vulnerable y debemos unir esfuerzos para dar una respuesta rápida y efectiva a la población", indicó. Detalló que el Codem está conformado por diversas instituciones, entre ellas cuerpos de socorro, fuerzas de seguridad, sector salud, educación y sociedad civil. En tanto, el director del Sistema Nacional de Emergencias 911, Rony Rodríguez Villafranca, enfatizó el valor del trabajo articulado. "Ninguna institución puede trabajar sola. La coordinación entre todas las entidades es clave para hacer frente a cualquier emergencia y dar resultados a la población", afirmó. Además, destacó el uso de tecnología para el monitoreo y la prevención de riesgos, especialmente durante la temporada de lluvias. Rodríguez indicó que los equipos están preparados para monitorear a través de las cámaras del 911 en apoyo al Codem y las instituciones involucradas en la gestión de riesgos. El encargado de Gestión de Riesgo y coordinador del Codem, Edwin Valle, explicó que actualmente mantienen monitoreados los principales puntos críticos de San Pedro Sula, especialmente los sectores vulnerables a inundaciones, terremotos y crecidas de ríos y quebradas. Valle dijo que el Codem no trabaja únicamente durante las emergencias por lluvias. “También desarrollamos acciones de prevención, monitoreo, capacitación y organización comunitaria, evaluaciones de daños y coordinación con instituciones de primera respuesta. Además, atendemos otros escenarios como incendios forestales y estructurales, sequía y abastecimiento de agua segura”, dijo. El funcionario municipal explicó que el objetivo es prevenir, preparar y actuar antes de que una emergencia pueda convertirse en una tragedia.

Puntos críticos

Señaló que los principales puntos críticos de San Pedro Sula están en sectores como Rivera Hernández, Chamelecón, Los Cármenes, Flor de Cuba, Larios Silva, Los Arcos, Cofradía y el sector del Merendón. Estos puntos no representan únicamente un riesgo por inundaciones; también enfrentan problemas asociados con la disposición inadecuada de residuos, la acumulación de basura y la obstrucción de tragantes y sistemas de drenaje, lo que incrementa la vulnerabilidad ante las lluvias, dijo Valle. El coordinador del Codem detalló que, precisamente para fortalecer la prevención, recientemente instalaron dos estaciones meteorológicas en sectores estratégicos. Estos permitirán obtener información en tiempo real sobre variables como lluvia, temperatura, humedad, viento y presión atmosférica, datos fundamentales para monitorear las condiciones del tiempo, identificar posibles escenarios de riesgo y mejorar la toma de decisiones y las alertas tempranas.