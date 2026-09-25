EEUU felicita a Honduras por declarar terroristas a tres organizaciones

San Pedro Sula. Estados Unidos expresó su respaldo a las recientes medidas adoptadas por Honduras contra tres estructuras criminales, luego de que el país declarara como asociaciones terroristas a la pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el denominado Cártel del Diablo.
Juan Pablo Segura, secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, felicitó este viernes a Honduras por la decisión y destacó la importancia de fortalecer las acciones conjuntas frente a las organizaciones criminales que operan en la región.
A través de su cuenta en la red social X, Segura señaló que las tres estructuras representan, a criterio del Gobierno estadounidense, una amenaza para la seguridad y la estabilidad del hemisferio. "Estos grupos criminales representan una amenaza directa para la paz, la seguridad y la prosperidad de nuestro hemisferio", escribió.
"Felicitamos a las autoridades de Honduras por declarar a Mara Salvatrucha (MS-13), la pandilla 18 y el Cártel del Diablo como organizaciones terroristas extranjeras. Estos grupos criminales representan una amenaza directa para la paz, la seguridad y la prosperidad de nuestro hemisferio. Esta histórica designación fortalecerá la capacidad de respuesta de Honduras al tráfico de drogas, ayudará a combatir el financiamiento criminal y impulsará significativamente los esfuerzos conjuntos para proteger nuestras fronteras", escribió.
El funcionario estadounidense sostuvo además que la designación proporciona a Honduras nuevas herramientas para enfrentar actividades vinculadas con el narcotráfico y el financiamiento de organizaciones criminales, al tiempo que puede reforzar la cooperación en materia de seguridad y protección fronteriza.
La declaratoria fue anunciada el 19 de septiembre por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), después de las reformas al marco penal aprobadas durante este año. Entre las medidas contempladas se encuentra la creación de un circuito judicial especializado para conocer procesos relacionados con organizaciones declaradas terroristas.
Posteriormente, el 22 de septiembre, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional. La normativa establece nuevas disposiciones para el tratamiento y procesamiento de personas vinculadas con las estructuras declaradas terroristas.