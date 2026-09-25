EEUU felicita a Honduras por declarar terroristas a tres organizaciones

San Pedro Sula. Estados Unidos expresó su respaldo a las recientes medidas adoptadas por Honduras contra tres estructuras criminales, luego de que el país declarara como asociaciones terroristas a la pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el denominado Cártel del Diablo. Juan Pablo Segura, secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, felicitó este viernes a Honduras por la decisión y destacó la importancia de fortalecer las acciones conjuntas frente a las organizaciones criminales que operan en la región.

A través de su cuenta en la red social X, Segura señaló que las tres estructuras representan, a criterio del Gobierno estadounidense, una amenaza para la seguridad y la estabilidad del hemisferio. "Estos grupos criminales representan una amenaza directa para la paz, la seguridad y la prosperidad de nuestro hemisferio", escribió. "Felicitamos a las autoridades de Honduras por declarar a Mara Salvatrucha (MS-13), la pandilla 18 y el Cártel del Diablo como organizaciones terroristas extranjeras. Estos grupos criminales representan una amenaza directa para la paz, la seguridad y la prosperidad de nuestro hemisferio. Esta histórica designación fortalecerá la capacidad de respuesta de Honduras al tráfico de drogas, ayudará a combatir el financiamiento criminal y impulsará significativamente los esfuerzos conjuntos para proteger nuestras fronteras", escribió.