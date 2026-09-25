Hospital Leonardo Martínez recibe L500,000 para atención materno-infantil

San Pedro Sula, Cortés. El Hospital Leonardo Martínez Valenzuela contará con 500,000 lempiras adicionales para atender necesidades en sus servicios de salud materno-infantil, luego del aporte anunciado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y diputados de Cortés. El dinero será utilizado en las áreas de labor y parto, cuidados intensivos neonatales, consulta externa pediátrica y consulta externa general, informó la directora del hospital, Karla Rivera. La asignación se concretó después de que autoridades del hospital expusieran ante los diputados las principales necesidades que enfrenta el establecimiento. Rivera señaló que una de las dificultades está relacionada con las condiciones de la infraestructura.

“La estructura necesita mejoras”, expresó la titular del centro asistencial. El Hospital Leonardo Martínez tiene 126 años de funcionamiento, por lo que, según Rivera, requiere intervenciones en diferentes espacios para mejorar las condiciones en las que se brinda atención a los pacientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La directora agradeció el respaldo y sostuvo que el fortalecimiento de los servicios de salud debe mantenerse como una prioridad. “Es necesario que la salud sea prioridad para el pueblo de Honduras”, afirmó Rivera.

Recursos para áreas materno-infantiles

Una de las prioridades señaladas durante la entrega es el fortalecimiento de la atención a madres y recién nacidos. Rivera destacó que el hospital mantiene una actividad importante en el área materno-infantil y que los recursos permitirán realizar mejoras en los espacios destinados a los pacientes. En la actividad estuvieron los diputados nacionalistas Cinthya Hawit, Marcos Handal, José Jaar, Roberto Cosenza y Alberto Chedrani, además de los liberales Thirsa López, Roberto Pineda Chacón, Fernando Castro, Carlos Umaña, Leiby Torres y Alejandra Vallecillo.

Hoy, junto a los diputados del departamento de Cortés, entregamos un donativo de L500,000 al Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, que será destinado al equipamiento de diferentes áreas, incluyendo maternidad.



Nuestro compromiso es seguir sumando esfuerzos para fortalecer la... pic.twitter.com/SnV5LadNAb — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) September 25, 2026

También asistió Yohana Estrada de Zambrano, directora del Despacho de Acción Social y Esperanza del Congreso. Zambrano afirmó que las necesidades del sistema sanitario deben ser atendidas desde el Legislativo y destacó el trabajo realizado por los representantes de Cortés. “En el tema de salud nuestro único objetivo y compromiso es ver cómo colaboramos desde el Congreso Nacional para que mejore el sistema de salud”, expresó.

La diputada Thirsa López explicó que el apoyo se gestionó después de conocer las necesidades planteadas directamente por las autoridades del hospital. Consideró que se trata de un primer aporte frente a los diferentes requerimientos que tiene el centro asistencial. Roberto Cosenza, diputado y presidente de la Comisión de Salud, señaló que el objetivo del aporte es contribuir a mejorar los servicios dirigidos a madres y niños. “Este es un granito de arena con que estamos apoyando”, manifestó.

Hospital también tiene asignados L2 millones para quirófanos

El nuevo aporte se suma a otros 2 millones de lempiras aprobados por el Congreso Nacional para el Hospital Leonardo Martínez. De acuerdo con lo informado por Zambrano, esos fondos serán utilizados para adquirir equipo de anestesia, un brazo quirúrgico y lámparas destinadas a los quirófanos. El presidente del Congreso indicó que el decreto relacionado con esos recursos ya fue remitido a La Gaceta para su publicación. Además, Zambrano adelantó que las necesidades del hospital serán consideradas durante la discusión del Presupuesto General de la República de 2027. Entre los puntos que, según indicó, se buscará abordar está la incorporación de una sala neonatal de cuidados intensivos o intermedios dentro del presupuesto del centro asistencial.