Afectados de Koriun marchan y provocan congestionamiento vial en el bulavar del norte

Choloma, Cortés. Socios de Koriun Inversiones realizaron este viernes 25 de septiembre una manifestación pacífica desde el semáforo de la colonia López Arellano hasta el Parque Central de Choloma, Cortés, movilización que provocó congestionamiento vial y contó con presencia policial. Durante el recorrido, los afectados de Koriun avanzaron por las calles de Choloma con ánimo y energía hasta dirigirse al centro de la ciudad. La movilización generó largas filas de vehículos en la vía que comunica Choloma con San Pedro Sula, en el bulevar del norte. La congestión afectó tanto a vehículos pesados como livianos. Carros repartidores y motocicletas también tuvieron dificultades para avanzar debido a la presencia de los manifestantes en la vía.

Ante la situación, agentes de la Policía Nacional intervinieron para regular el tránsito y ordenaron a los manifestantes caminar únicamente por uno de los dos carriles habilitados en la carretera. Aunque la medida permitió mantener un carril disponible para los conductores, la manifestación continuó provocando afectaciones al tráfico mientras los socios avanzaban hacia el Parque Central de Choloma. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Convocatoria de socios de Koriun