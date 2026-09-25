Afectados de Koriun marchan y provocan congestionamiento vial en el bulavar del norte

Choloma, Cortés. Socios de Koriun Inversiones realizaron este viernes 25 de septiembre una manifestación pacífica desde el semáforo de la colonia López Arellano hasta el Parque Central de Choloma, Cortés, movilización que provocó congestionamiento vial y contó con presencia policial.
Durante el recorrido, los afectados de Koriun avanzaron por las calles de Choloma con ánimo y energía hasta dirigirse al centro de la ciudad. La movilización generó largas filas de vehículos en la vía que comunica Choloma con San Pedro Sula, en el bulevar del norte.
La congestión afectó tanto a vehículos pesados como livianos. Carros repartidores y motocicletas también tuvieron dificultades para avanzar debido a la presencia de los manifestantes en la vía.
Ante la situación, agentes de la Policía Nacional intervinieron para regular el tránsito y ordenaron a los manifestantes caminar únicamente por uno de los dos carriles habilitados en la carretera.
Aunque la medida permitió mantener un carril disponible para los conductores, la manifestación continuó provocando afectaciones al tráfico mientras los socios avanzaban hacia el Parque Central de Choloma.
Convocatoria de socios de Koriun
La convocatoria, difundida con carácter urgente, estaba dirigida a todos los socios de Koriun Inversiones a nivel nacional y departamental. Los organizadores establecieron como punto de reunión el sector frente a Pizza Hut, en López Arellano, a partir de la 1:00 de la tarde.
El llamado indicaba que los participantes caminarían desde ese punto hasta el Parque Central de Choloma. Los organizadores pidieron a los socios no quedarse en sus casas y sumarse a la movilización, o enviar un representante en caso de no poder asistir.
Los convocantes señalaron que el objetivo de la manifestación era reclamar la recuperación del dinero invertido en Koriun. En el llamado pidieron además a las autoridades del Gobierno una solución inmediata a la situación que enfrentan los socios.
La movilización se desarrolló como parte de los reclamos de los socios de Koriun para recuperar los fondos entregados a la empresa.