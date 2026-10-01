Huracán Rachel gana fuerza y alcanza la categoría 3 frente a costas del Pacífico mexicano

Ciudad de México, México. El huracán Rachel alcanzó este jueves la categoría 3, tras intensificarse "rápidamente" en su avance frente a las costas del Pacífico mexicano, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México. A las 15:00 horas (21:00 horas GMT) el centro del fenómeno meteorológico se localizó a 390 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y a 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, en Jalisco. Rachel presentaba vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 240 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a seis kilómetros por hora, según el reporte del SMN.

El ciclón alcanzó la categoría 2 durante la madrugada, casi un día después de convertirse en huracán categoría 1. Rachel se formó como tormenta tropical frente a las costas del sur de México y desde entonces ha ganado fuerza mientras avanza por el Pacífico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Rachel se ha intensificado rápidamente a huracán de categoría 3", señaló el organismo, al tiempo que advirtió de fuertes precipitaciones y oleaje de hasta 4 metros de altura.