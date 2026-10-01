Siete de cada diez mexicanos aprueban a Sheinbaum tras dos años en la Presidencia

Ciudad de México, México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cumple este jueves dos años al frente del Gobierno con un 70% de aprobación ciudadana, dos puntos más que el mes anterior, según una encuesta nacional publicada por el diario El Financiero. El sondeo, realizado en septiembre, sitúa la desaprobación de la mandataria en un 30% y muestra una recuperación de su respaldo hasta un nivel que no alcanzaba desde marzo pasado. Sheinbaum, quien asumió el cargo el 1 de octubre de 2024 como la primera mujer en gobernar México, mostró los resultados de la encuesta durante su conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con el diario, la aprobación de la presidenta se ha mantenido relativamente estable durante el último año, mientras que la encuesta también refleja diferencias importantes en la percepción ciudadana sobre las distintas áreas de su Gobierno. Los apoyos sociales aparecen como el rubro mejor evaluado, con un 68% de opiniones favorables, cuatro puntos más que en agosto, mientras que la economía registró un 49% de valoración positiva, prácticamente sin cambios respecto al mes anterior. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En contraste, en seguridad, crimen organizado y corrupción siguen predominando las opiniones negativas, aunque los tres apartados registraron una mejora.

La valoración favorable de la seguridad pasó del 13% en agosto al 27% en septiembre; en corrupción aumentó del 14% al 22%, y en crimen organizado, del 11% al 20%. El sondeo también preguntó sobre la evolución de distintos ámbitos durante los últimos 12 meses. Un 45% de los entrevistados percibió una mejoría en las escuelas y el sistema educativo, frente a un 33% que consideró que empeoraron. En los servicios médicos y de salud pública, un 42% observó avances y un 36 % retrocesos, mientras que en pobreza y desigualdad el 41% consideró que la situación mejoró y el 38 % que empeoró.