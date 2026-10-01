Esto se sabe del ataque en una escuela de México que dejó a subdirectora muerta y tres heridos

Ciudad de México, México. La subdirectora de una escuela murió y otras tres personas resultaron heridas tras un ataque perpetrado este jueves por dos exalumnos de 18 años de edad al interior de un plantel educativo ubicado en Torreón, en el norteño estado mexicano de Coahuila. Medios locales afirmaron que los atacantes conocidos como 'Los cuates' hirieron de gravedad a un profesor de la institución y a otros alumnos que se encontraban en el recinto escolar. La agresión provocó la suspensión inmediata de las actividades escolares y una intensa movilización policial en la zona, al tiempo que las autoridades estatales y federales iniciaron las diligencias.

Estas son las claves para entender lo ocurrido en Coahuila:

1. Una víctima mortal y tres heridos

Como consecuencia de la agresión, la subdirectora de la institución de 56 años perdió la vida en el lugar. Además, otras tres personas resultaron lesionadas y reciben atención médica en hospitales de la zona, según diferentes medios uno de los heridos se encuentra grave y un joven alumno de 13 años perdió una mano a causa de las heridas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

2. Agresores son exalumnos y hermanos

El fiscal general del estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó la detención de dos jóvenes de 18 años, identificados como hermanos y exestudiantes del plantel. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad tras ser retenidos por trabajadores y estudiantes del centro educativo.

3. Armas blancas y explosivos

Las investigaciones preliminares de la fiscalía estatal descartaron la presencia de explosivos de alto calibre en el sitio, precisando que los detenidos emplearon armas blancas y objetos tipo petardos durante el ataque. Las autoridades se trasladaron al municipio para entrevistar a los sospechosos y determinar el móvil del crimen.

4. Antecedentes de violencia escolar en México

Este incidente se suma a otros episodios recientes este año en planteles del país, como el ataque armado registrado en una preparatoria de Michoacán que dejó dos docentes fallecidos, así como el homicidio con arma blanca de un estudiante de 16 años en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur en la Ciudad de México, hechos que han encendido las alarmas sobre las condiciones de seguridad y los protocolos de protección en los recintos educativos de México.

5. Reacciones institucionales