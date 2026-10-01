El ataque en una escuela de México deja a la subdirectora muerta y tres heridos

Ciudad de México, México. La subdirectora de una escuela murió y otras tres personas resultaron heridas tras un ataque perpetrado este jueves por dos exalumnos al interior de un plantel educativo ubicado en el municipio de Torreón, en el norteño estado mexicano de Coahuila. El fiscal general del estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó que los dos jóvenes, de 18 años, hermanos, antiguos estudiantes de la institución fueron señalados como los probables responsables de la agresión, detenidos y puestos a disposición de las autoridades. "Llegan estos dos exalumnos y agreden a autoridades administrativas de la institución, así como a algunos alumnos; lamentablemente una persona de sexo femenino, subdirectora del plantel, pierde la vida", declaró el fiscal a medios locales.

El ataque ocurrió en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión, donde los agresores utilizaron armas blancas y artefactos explosivos, según los primeros reportes de las autoridades. Por su parte, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy a través de una publicación en redes sociales de que mantiene coordinación con las autoridades estatales y municipales de Coahuila para esclarecer los hechos ocurridos en la escuela y contribuir al desarrollo de las investigaciones correspondientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La institución lamentó el fallecimiento de la mujer, expresando sus condolencias a los familiares y su solidaridad con la comunidad escolar.