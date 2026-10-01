Latino muere en un tiroteo desatado por un compañero de trabajo en Virginia

Virginia, Estados Unidos. Un trabajador latino, identificado como Christopher Serrano, de 33 años, perdió la vida la mañana del miércoles 30 de septiembre durante un tiroteo registrado en las instalaciones de United Rentals, en Manassas, Virginia, Estados Unidos.
Serrano fue una de las dos personas que murieron durante el ataque ocurrido en el centro de trabajo. Un tercer trabajador también resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.
De acuerdo con las autoridades, el presunto responsable fue identificado como Marvin Grant, de 37 años, empleado de United Rentals y residente de Charlotte, Carolina del Norte.
Tras el tiroteo, Grant abandonó las instalaciones y huyó en un vehículo. Agentes de la Policía Estatal de Virginia iniciaron una persecución que se extendió hasta la Interestatal 81.
Posteriormente, las autoridades localizaron al sospechoso en la carretera. Según los reportes policiales, Grant murió por una herida de bala autoinfligida.
Las autoridades no habían establecido un motivo para el ataque y mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias que provocaron el tiroteo.
Christopher Serrano era esposo y padre de dos pequeños, un niño de 10 años y una niña de casi tres años. Apenas unos días antes del tiroteo, la familia había celebrado el cumpleaños del menor.
Familiares y allegados organizaron una campaña de recaudación de fondos para ayudar a cubrir los gastos funerarios y otras necesidades que enfrenta la familia tras su fallecimiento.
El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades de Virginia.