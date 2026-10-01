Latino muere en un tiroteo desatado por un compañero de trabajo en Virginia

Virginia, Estados Unidos. Un trabajador latino, identificado como Christopher Serrano, de 33 años, perdió la vida la mañana del miércoles 30 de septiembre durante un tiroteo registrado en las instalaciones de United Rentals, en Manassas, Virginia, Estados Unidos. Serrano fue una de las dos personas que murieron durante el ataque ocurrido en el centro de trabajo. Un tercer trabajador también resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.

De acuerdo con las autoridades, el presunto responsable fue identificado como Marvin Grant, de 37 años, empleado de United Rentals y residente de Charlotte, Carolina del Norte. Tras el tiroteo, Grant abandonó las instalaciones y huyó en un vehículo. Agentes de la Policía Estatal de Virginia iniciaron una persecución que se extendió hasta la Interestatal 81.