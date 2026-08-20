Arrestan a salvadoreño sospechoso del crimen de una madre hispana en Virginia

ESTADOS UNIDOS

El hallazgo ocurrió luego de que unos excursionistas localizaran el cuerpo de la mujer dentro del automóvil. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Un joven salvadoreño, de 19 años, fue arrestado como presunto responsable de la muerte de Carmen Lizet Puch, una mujer hispana de 42 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de su vehículo en Great Falls Park, Virginia, Estados Unidos.

Un día después del hallazgo, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima como Carmen Lizet Puch, quien era madre de una niña y residía en el área de Virginia.

Este miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional informó sobre el arresto de Alexis Antonio Cedillo Campos, de 19 años, señalado como sospechoso en relación con la muerte de Puch.

La detención del joven se llevó a cabo en Maryland con el apoyo de alguaciles federales y agentes de la Policía del Condado de Prince George. Las autoridades no han informado públicamente todos los detalles relacionados con el supuesto ataque.

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De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, Cedillo-Campos es originario de El Salvador y ya había sido detenido en 2024 por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan establecer las circunstancias exactas del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes. El arresto, por sí solo, no implica una condena y el sospechoso mantiene su derecho al debido proceso.

Puch trabajaba en el restaurante Bitez, ubicado en Herndon, Virginia. Sus compañeros de trabajo la recordaron como una mujer dedicada a su hija y, tras conocerse su muerte, organizaron una recaudación de fondos con el objetivo de brindar apoyo económico a su familia.