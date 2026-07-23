Arrestan a salvadoreño acusado de ultimar a veterano del Ejército en Utah

UTAH, ESTADOS UNIDOS

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el pasado 20 de julio de 2026 se realizó un segundo arresto relacionado con la investigación del crimen, ocurrido el 30 de mayo de 2026 en el condado de Davis.

Las autoridades de Estados Unidos informaron sobre el arresto de un salvadoreño acusado del asesinato de James "Randy" Witten , un veterano de 71 años de la Fuerza Aérea y del Ejército estadounidense, quien fue ultimado a tiros frente a su vivienda en el estado de Utah.

El principal sospechoso fue identificado como Axel Eduardo Chávez Marroquín, de 23 años, un ciudadano salvadoreño que, según el DHS, ingresó de manera irregular a Estados Unidos por California en 2021 y posteriormente fue liberado por las autoridades migratorias.

De acuerdo con la agencia federal, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió órdenes de detención migratoria luego de que Chávez Marroquín fuera condenado por un caso de violencia doméstica en 2024 y nuevamente tras otro arresto por el mismo delito en California durante 2025.

Sin embargo, el DHS aseguró que las autoridades de California no atendieron las solicitudes de detención migratoria, por lo que el sospechoso fue liberado en ambas ocasiones.

Tras ser capturado recientemente en el estado de Nevada, Chávez Marroquín fue extraditado a Utah, donde enfrenta cargos por asesinato, obstrucción a la justicia y posesión ilegal de armas. Además, las autoridades migratorias emitieron una nueva orden de detención en su contra.

En el marco de la misma investigación, las autoridades también arrestaron a un segundo sospechoso identificado como Abner Aroldo Ávila, de 21 años, quien fue detenido en California.

Los investigadores consideran que Ávila habría participado en el homicidio y permanece a la espera de ser extraditado a Utah, mientras la fiscalía prepara los cargos formales que enfrentará en ese estado.

Según la investigación, James "Randy" Witten se encontraba colocando adornos en el exterior de su vivienda cuando un vehículo se detuvo frente a la propiedad.

Las autoridades indicaron que uno de los ocupantes descendió del automóvil, disparó en varias ocasiones contra el veterano y posteriormente huyó del lugar junto con los demás involucrados.

Los investigadores señalaron que un video captado por cámaras de vigilancia fue determinante para identificar el vehículo presuntamente utilizado en el crimen, lo que permitió avanzar en la localización y captura de los sospechosos.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades estadounidenses desarrollan el proceso judicial contra los dos detenidos y determinan el grado de participación de cada uno en el homicidio.