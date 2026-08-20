Hallan muerto a querido presentador de televisión

Nuevamente la industria del espectáculo se vistió de luto después de que se confirmara la muerte de un famoso conductor y actor de televisión, quien lamentablemente fue localizado sin vida dentro de su casa a los 49 años.
Las autoridades descartaron que haya sido víctima de un delito, pero están investigando las causas de su repentino deceso.
Se trata del conductor de televisión, Ray MacDonald, de 49 años de edad. De acuerdo con los reportes, el también modelo fue localizado sin vida dentro de su casa en Tailandia. Su esposa fue quien lo encontró muerto.
El presentador es reconocido por su participación en distintos programas que fueron transmitidos en Tailandia durante los años noventa.
Distintos medios detallaron que el conductor de "Teen Talk" fue localizado sin vida dentro de su casa en Bangkok en Tailandia.
Su esposa habría bajado a la sala para intentar despertarlo, pero el también modelo ya no reaccionó. Ambos iban a llevar a su hijo a la escuela.
Tras percatarse del estado de salud del conductor de televisión, su esposa llamó a los servicios de emergencia, quienes arribaron al lugar.
A pesar de los esfuerzos médicos y las maniobras de reanimación, Ray MacDonald, fue declarado muerto.
Ante esta situación, elementos de la policía y personal forense arribaron al domicilio del conductor de televisión para realizar las primeras investigaciones.
Por el momento se descarto que Ray MacDonald fue víctima de un delito, pero aún no se determina la verdadera causa de su fallecimiento.