Decepción de Marathón en el Morazán, alocado festejo de Alianza, chicas y polémica

En el primer tiempo se dio una polémica: El árbitro costarricense Josué David Ugalde terminó perdiendo el control de un partido de alta tensión, acumulando fallos que encendieron los ánimos en ambos equipos. El momento de mayor tensión ocurrió cuando el silbante señaló un penal a favor de Alianza tras una mano clara de Henry Figueroa dentro del área.