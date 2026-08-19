Decepción de Marathón en el Morazán, alocado festejo de Alianza, chicas y polémica

Marathón sufrió un duro golpe este miércoles al caer por 0-1 ante el Alianza en San Pedro Sula. Los verdolagas no aprovecharon la localía y así se vivió el encuentro por la Copa Centroamericana.
Los aficionados verdolagas no decepcionaron y se sumaron al apoyo a su equipo en el torneo de Concacaf.
Cientos de aficionados se dieron a la cita para poder ver un nuevo juego del cuadro verdolaga.
¡Linda! Ella fue otra de las aficionadas del Marathón que fue captada por las cámaras de LA PRENSA.
Un lindo ambiente se vivió antes del juego. Los fanáticos pudieron disfrutar de un intenso juego.
Otra de las lindas chicas que asistieron al recinto sampedrano para ver el juego de Copa Centroamericana.
Esta linda periodista también cautivó desde las graderías del Morazán.
A pesar de estar lesionado, Alberth Elis llegó al estadio Morazán a apoyar a su equipo.
El jugador se tomó fotos con los hinchas que llegaron al Morazán a ver al Marathón.
Chelito Martínez fue otro que llegó a apoyar a su equipo pese a estar lesionado.
Asimismo, también se vio a Alexy Vega junto a Elis y el presidente de Marathón, Daniel Otero.
Roberto Pompei volvió a verse con su gran amigo, Silvio Rudman, grandes compañeros en el fútbol de Argentina y ahora rivales en Centroamérica. La felicidad fue total al encontrarse.
Marathón comenzó buscando la victoria, pero vean lo cerca que estuvo este remate de Javier Arriaga.
En el primer tiempo se dio una polémica: El árbitro costarricense Josué David Ugalde terminó perdiendo el control de un partido de alta tensión, acumulando fallos que encendieron los ánimos en ambos equipos. El momento de mayor tensión ocurrió cuando el silbante señaló un penal a favor de Alianza tras una mano clara de Henry Figueroa dentro del área.
Sin embargo, minutos después y tras consultar con su juez de línea. Juan Tipaz, Ugalde dio marcha atrás y anuló la pena máxima. La jugada generó indignación en el club salvadoreño, ya que las repeticiones confirmaron que el balón sí dio en la mano del defensor hondureño.
El árbitro tico no tuvo su mejor encuentro en San Pedro Sula. El partido se fue al descanso en un empate sin goles.
Para la segunda parte, Matías Mier aprovechó una contra y con un zurdazo mató a Marathón en la Copa Centroamericana.
Los reclamos de Silvio Rudman a los árbitros durante el partido. El entrenador sufrió su primera derrota oficial.
Fue el primer gol Matias Mier en 6 partidos con Alianza y en qué momento, para darle un histórico pase a su equipo.
Alianza estaba pidiendo el pitazo final. El triunfo les daba la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
Tras el pitazo final, Alianza celebró con todo en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Los festejos de los jugadores del equipo salvadoreño tras afianzarse en el liderato del Grupo B y quedarse con el primer boleto a cuartos.
Pompei le ganó a su amigo Rudman y le quitó el invicto que traía con Marathón.
La reacción de Silvio Rudman tras sufrir su primera derrota oficial con el Marathón desde su llegada al banquillo.
El atacante se mostró decepcionado luego de la caída en San Pedro Sula. El panorama se le complica al Marathón.
Rudman también fue a abrazar a Pompei tras el resultado en el Morazán.
Ahora, Marathón se tendrá que jugar todo ante el Real Estelí de Vázquez la próxima semana en el Morazán. Solo le funciona el triunfo.