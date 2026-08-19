Barcelona se reúne con crack, petición de Flick y nuevo fichaje para Real Madrid

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ya está en conversaciones con el seleccionador Luis de la Fuente para ampliar su contrato "y llevarlo más allá o en el entorno de 2030", avanzó este miércoles su presidente, Rafael Louzán, que destacó que la "sencillez y capacidad de trabajo" del entrenador riojano es lo que ha llevado a España a ganar su segundo Mundial junto a un grupo de jugadores "inolvidable".