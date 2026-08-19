Barcelona se reúne con crack, petición de Flick y nuevo fichaje para Real Madrid

Estos fueron los últimos movimientos en el mercado de fichajes en el fútbol internacional de este miércoles 19 de agosto.
Daily Mirror informa que Manchester United quiere a Gavi para reforzar su centro del campo. Incluso revelan una oferta de 40 millones de euros. Sin embargo, desde la entidad azulgrana no plantea
OFICIAL // El lateral Pablo Maffeo llegó este jueves cerca de las dos de la madrugada al aeropuerto de Manises para cerrar su cesión al Valencia procedente del Olympiacos, club por el que firmó este mismo verano.
Informa Sky Sports que Mauro Icardi se le ha plantado a la Lazio: el jugador argentino no quiere aceptar la oferta planteada por el club italiano.
OFICIAL // El Arsenal está dispuesto a vender a dos de sus jóvenes promesas, Ethan Nwaneri y Myles Lewis-Skelly, si llegaran por ellos ofertas que el club considerara suficientes.
La Federación Española de Fútbol (RFEF) ya está en conversaciones con el seleccionador Luis de la Fuente para ampliar su contrato "y llevarlo más allá o en el entorno de 2030", avanzó este miércoles su presidente, Rafael Louzán, que destacó que la "sencillez y capacidad de trabajo" del entrenador riojano es lo que ha llevado a España a ganar su segundo Mundial junto a un grupo de jugadores "inolvidable".
OFICIAL // El futbolista Rodrigo Mora se convirtió este miércoles en nuevo jugador del Roma procedente del Oporto, donde se consolidó como una de las joyas y promesas del fútbol portugués, según informó el club italiano en un comunicado.
Florian Plettenberg, periodista de ‘Sky Deportes‘, revela en exclusiva la decisión del Bayern Múnich sobre Musiala: “No se planea un reemplazo para Jamal Musiala. Apoyo 100% a Musiala. El club le está dando el tiempo y la paciencia que necesita. El FC Bayern también tiene varias alternativas para la posición del No. 10, incluyendo a Lennart Karl, Ismael Saibari y Serge Gnabry".
CONFIRMADO // El mundialista mexicano Armando 'Hormiga' González se convirtió en el nuevo fichaje del Olympiacos del fútbol griego, con el que se reportará en las próximas horas.
OFICIAL // OFICIAL // El Manchester City anunció este miércoles la venta del centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders al Al Qadsiah saudí por 61 millones de euros.
OFICIAL // El internacional belga Axel Witsel, de 37 años y ex de Atlético de Madrid, Girona y Borussia Dortmund, entre otros, fichó por el Niza por una temporada con opción a otra, anunció este miércoles el club del sur de Francia.
El portugués Bernardo Silva declaró este miércoles que "jugar en un club que tiene 15 'Champions' no es para todos", durante su acto oficial de bienvenida con el Real Madrid, celebrado en las oficinas de la entidad en su ciudad deportiva.
OFICIAL // El defensa internacional costarricense Jeyland Mitchell, de 21 años, ha sido fichado por el Estrasburgo francés, según informó este miércoles el club austríaco Sturm Graz, que acordó el traspaso del jugador por ocho millones de euros.
El consejero delegado del Arsenal, Richard Garlick, confirmó que la renovación de contrato de Mikel Arteta llegará "muy pronto" y que tanto el club como el técnico español quieren extender su relación.
OFICIAL // El Aston Villa confirmó este miércoles los fichajes del portero Zion Suzuki, procedente del Parma por 35 millones de euros, y de Matteo Ruggeri, que llega del Atlético de Madrid por cerca de 20 millones.
El Everton quiere de vuelta a esta temporada Jack Grealish, que ya pasó el curso pasado cedido en los 'Toffees' después de no contar para el Manchester City.
OFICIAL // El Botafogo brasileño despidió este martes al entrenador portugués Franclim Carvalho tras una mala racha de resultados y a dos días de recibir al Cienciano peruano en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
OFICIAL // El Mónaco y el internacional francés Paul Pogba, que fue campeón del mundo en 2018 con los 'bleus', han puesto fin de forma anticipada al contrato que les unía y que debía prolongarse hasta junio de 2027, según anunciaron ambas partes este miércoles.
OFICIAL // Vicario deja al Tottenham y se convierte en nuevo portero de la Juventus.
De acuerdo con reportes de ESPN, el Manchester City se encuentra en negociaciones avanzadas para concretar esta misma semana el fichaje de Ayyoub Bouaddi, joven volante del Lille que se perfila como el sustituto de Rodri. Según informan, la oferta rondaría los 100 millones de euros.
Hansi Flick pide otro fichaje: "Estamos buscando este jugador (un ‘9’). Deco ha hecho un trabajo fantástico, tengo máxima confianza en él".
Y Deco lo confirma: "Sabemos que hay dos jugadores delante como Robert (Lewandoswki) y Ferran (Torres) que se han ido. La función de Ferran podemos cubrirla con las nuevas incorporaciones, pero sustituir a Robert es muy difícil, porque marcó una época con nosotros. Tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento, lo vamos a fichar", concluyó.
Desde Jijantes informan que tras el rechazo del Atlético de Madrid por la oferta a Julián, el Barcelona prioriza el fichaje de Lautaro Martínez. Deco y su agente se reunieron en Madrid.
Según el medio croata IndexHR, el Barcelona estaría muy cerca de cerrar al portero, Dominik Livakovic. La idea es ejecutar el traspaso y luego mandarlo cedido al Dinamo Zagreb.
Informa Diario AS que el Real Madrid aprieta por el fichaje de Sergio Martínez y ya le ha hecho saber al Racing su interés por el jugador.
Giro inesperado. Fabrizio Romano informa que el Al Hilal hizo un cambio de última hora y negoció la cesión de Darwin Núñez con Al Diriyah.