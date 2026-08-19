Hace confesión sobre lo que pasó con Musiala y Bayern toma decisión: "Había indicios"

Jamal Musiala ha generado preocupación entre sus seguidores luego de haber sufrido el martes un segundo desmayo en pleno partido.
Fue el mismo jugador quien salió a tranquilizar a sus seguidores que no pasaron por desapercibido su situación en relación a su salud.
Musiala ha explicado que se la ha diagnosticado una disfunción neurológica que puede llevar a pérdidas momentáneas de conocimiento.y es la causa de los dos incidentes y que está recibiendo tratamiento.
Aunque en ambos casos el jugador ha podido dejar el campo por sus propios medios la situación causa preocupación en el entorno bávaro.
Musiala añadió que es consciente de que esas situaciones pueden resultar extrañas desde fuera pero que actualmente forman parte de su vida cotidiana: "El FC Bayern y mi entorno privado están a mi lado y me apoyan en este camino", afirmó.
Ahora bien, desde el entorno bávaro también se han pronunciado sobre su situación y fue el presidente de honor del Bayern quien ha revelado más detalles.
En una entrevista para entrevista a RTL y Sky, Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern relató la situación que atraviesa el futbolista: "El hecho de que volviera a suceder cuatro días después me dejó realmente en shock".
"Me quedé sin palabras, algo que rara vez me ocurre. Me acuesto pensando en él y me despierto por la mañana pensando en él. Apoyamos a Jamal incondicionalmente", expresó al medio antes mencionado.
Y confesó: "Ya nos habían informado de estos problemas desde hacía bastante tiempo. Pero lo de Leipzig de la semana pasada fue la primera vez que ocurrió sobre el terreno de juego".
"Pensé: ‘Bueno, si no vuelve a suceder pronto, entonces la medicación ayudará’. Pero el hecho de que volviera a ocurrir cuatro días después me dejó realmente en shock. Estaba sentado en el sofá, sin palabras", relató.
"Es un drama, sobre todo para Jamal. Había algunos indicios de estos problemas, pero nunca le había sucedido algo así en el club. Ahora, con los dos episodios del sábado y de ayer, es ante todo un problema para la persona, para Jamal, y también para el club a medio plazo", complementó.
"Estamos todos sin palabras; no estábamos preparados para esto. Tendremos que aprender a afrontar la situación. Nuestros médicos están en contacto permanente con los especialistas. El entrenador, Max (Eberl, director deportivo) y todo el club siempre han dicho que harán todo lo posible para ayudar a Jamal", informó.
Hoeness explicó que el club conocía el problema pero agregó que no esperaba que los incidentes ocurrieran con tanta frecuencia. Tras el primer incidente, ocurrido el sábado en un amistoso ante el Leipzig, el club y el jugador acordaron que Musiala se pronunciaría públicamente si la situación volvía a repetirse, lo que hizo a través de sus redes sociales tras el desmayo del sábado.
Según Hoeness, los neurólogos que tratan a Musiala declararon por escrito que no había impedimentos para que el jugador siguiera siendo un deportista de alto rendimiento: "Sin ello nuestro comportamiento hubiera sido irresponsable", dijo Hoeness.
Tras lo sucedido en los dos últimos dos amistosos con el Bayern Múnich, una de las dudas es sobre la situación de Musiala con el club.
Florian Plettenberg, reconocido y destacado periodista de ‘Sky Deportes‘ reveló en exclusiva la decisión del Bayern Múnich tras la situación con Musiala: “No se planea un reemplazo para Jamal Musiala. Apoyo 100% al jugador".
"El club le está dando el tiempo y la paciencia que necesita. El FC Bayern también tiene varias alternativas para la posición del No. 10, incluyendo a Lennart Karl, Ismael Saibari y Serge Gnabry“, reveló.