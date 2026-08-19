Estas son las prohibiciones que juzgado impuso a Roosevelt Hernández

El caso se remonta a mayo de 2025, cuando el Colegio de Periodistas de Honduras denunció ante instancias nacionales e internacionales a las Fuerzas Armadas por haber calificado de “sicarios” a varios periodistas a través de uno de sus medios oficiales de comunicación, al considerar que esa acción ponía en riesgo la integridad de los comunicadores y atentaba contra la libertad de prensa.