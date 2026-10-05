Insólito: selección se corona campeona de FIFA sin un solo jugador nacido en su país

Una impensada selección hizo historia este lunes 5 de octubre de 2026 al conquistar un título oficial reconocido por la FIFA, protagonizando una de las grandes sorpresas del fútbol internacional en esta jornada.
El resultado ha generado sorpresa en el mundo del fútbol, no solo por el desenlace del torneo, sino también por tratarse de una selección que no figuraba entre las principales candidatas al campeonato.
El combinado nacional logró imponerse en una final cargada de emoción y terminó levantando un trofeo que quedará marcado para siempre en su historia.
Después de superar un camino lleno de dificultades, consiguió llegar hasta el partido decisivo y completar su hazaña con una victoria que le permitió escribir una nueva página en su historia.
Este lunes 5 de octubre quedará así como una fecha inolvidable para una selección que consiguió alcanzar la gloria en una competición oficial bajo el respaldo de la FIFA y sorprendió a los seguidores del fútbol a nivel mundial.
La Selección de Indonesia hizo historia este lunes 5 de octubre de 2026 al convertirse en la primera campeona de la FIFA ASEAN Cup, después de superar a Tailandia en una dramática final que necesitó tiempo extra y una tanda de penales para conocer al ganador.
El conjunto indonesio se impuso 4-2 en los penales, luego de que el partido terminara empatado 2-2 después de 120 minutos en el estadio Gelora Bung Karno de Yakarta.
De esta manera, Indonesia levantó el trofeo inaugural de una competición que reunió a varias de las principales selecciones del Sudeste Asiático.
La celebración tuvo un significado todavía mayor por el escenario. Indonesia jugó la final ante su público y consiguió cerrar el torneo con una noche inolvidable, en un estadio completamente volcado con la selección nacional.
En la tanda de penales, Indonesia mostró mayor efectividad. La selección local convirtió cuatro de sus lanzamientos, mientras que Tailandia falló dos.
Con el resultado final de 4-2 en penales, Indonesia se proclamó campeona de la primera FIFA ASEAN Cup.
El arquero terminó siendo uno de los grandes protagonistas de la noche, pero el título fue producto de una reacción colectiva de Indonesia, que nunca dejó de competir pese a encontrarse dos veces por debajo en el marcador.
Además, Indonesia rompió una larga racha sin derrotar a Tailandia. FIFA señala que habían transcurrido ocho partidos y diez años desde la última victoria indonesia frente a los tailandeses. El triunfo llegó precisamente en el partido más importante entre ambos.
Una situación que ha generado sorpresa en el mundo del fútbol es la particular conformación de la selección de Indonesia, que se presentó en los Juegos Asiáticos sin ningún jugador nacido en territorio indonesio.
El combinado nacional apostó por futbolistas de origen extranjero que cuentan con ascendencia indonesia y que, en distintos casos, no lograron consolidarse con las selecciones de sus países de nacimiento. De esta manera, Indonesia recurrió a jugadores con vínculos familiares con el país para fortalecer su plantilla y competir en el torneo.
La situación ha llamado especialmente la atención porque todos sus titulares son futbolistas nacidos fuera de Indonesia, pero que pueden representar al país debido a sus raíces familiares. La estrategia de nacionalización y búsqueda de jugadores con ascendencia indonesia se ha convertido en una de las características más particulares de su proyecto futbolístico.
La FIFA ASEAN Cup es un torneo internacional de selecciones creado por la FIFA para los países del Sudeste Asiático y algunas selecciones invitadas. La primera edición se disputó en 2026.
Y hubo un detalle que hizo todavía más especial la celebración: el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo presente en el estadio Gelora Bung Karno de Yakarta y participó en la ceremonia de premiación.
De esta manera, Indonesia no solo hizo historia al convertirse en el primer campeón de esta nueva competición de la FIFA, sino que levantó el trofeo en una ceremonia encabezada por el máximo dirigente del fútbol mundial.