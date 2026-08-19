Muere reconocido periodista de Telemundo en accidente de helicóptero

El periodista y ejecutivo de medios José Alberto Suárez, de 55 años, falleció este miércoles 19 de agosto en un accidente de helicóptero ocurrido en el norte de Kenia, según confirmaron Telemundo y NBC Universal. Suárez era presidente y gerente general de varias estaciones de Telemundo en Florida.
El siniestro se registró en el condado de Samburu, una zona ubicada al norte de Kenia, donde el helicóptero se estrelló durante un vuelo. Las siete personas que viajaban a bordo murieron, de acuerdo con reportes de medios internacionales.
Entre las víctimas también se encontraban el director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa, Stephany Hollihan.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que varios ciudadanos estadounidenses estaban entre los fallecidos.
Suárez se desempeñaba como presidente y gerente general de Telemundo 31, en Orlando; Telemundo 49, en Tampa; y Telemundo Fort Myers-Naples. Según reportes de medios estadounidenses, ocupaba estos cargos desde 2024.
El comunicador nació en Florida y desarrolló una carrera de más de dos décadas en la industria de los medios.
Antes de asumir sus responsabilidades actuales, estuvo al frente de otras estaciones de Telemundo en ciudades como Sacramento, Las Vegas, Fresno, Salt Lake City y San Antonio.
Su trayectoria dentro de NBCUniversal se extendió por aproximadamente 18 años. Inició su carrera en los medios como reportero y presentador y posteriormente avanzó hacia cargos ejecutivos dentro de las operaciones locales de Telemundo.
Durante su carrera profesional, Suárez recibió varios reconocimientos, entre ellos premios Emmy regionales, de acuerdo con información difundida por medios que han reseñado su trayectoria tras conocerse la noticia de su muerte.
La muerte del periodista fue confirmada mediante un comunicado firmado por altos ejecutivos de NBCUniversal y Telemundo, quienes expresaron su pesar por el fallecimiento y destacaron su liderazgo, compromiso con sus equipos de trabajo y vínculo con las comunidades a las que servían las estaciones que dirigía.
El accidente aéreo ocurrió mientras el helicóptero realizaba un recorrido en una zona turística de Kenia. Según reportes, señalaron que la aeronave transportaba a siete personas y que las autoridades kenianas iniciaron las labores correspondientes tras el siniestro para determinar las circunstancias del hecho.