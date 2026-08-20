Motagua respira: así quedó la tabla tras tropiezo de Municipal y esto necesita

Tegucigalpa, Honduras.

El Municipal de Guatemala rescató un empate por 1-1 ante el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), de El Salvador, en la jornada 3 del grupo D de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Con este resultado, ambos clubes mantienen vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda de esta competición regional.

Los Fastanecos eran los favoritos para llevarse los tres puntos y desde el inicio del juego intentaron llevar peligro a la portería visitante, lo que les permitió tomar ventaja al minuto 36 por medio de Jorge Cruz, quien definió de cabeza tras un centro largo desde la derecha.