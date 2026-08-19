Tabla Copa Centroamericana tras caída de Marathón y el primer clasificado

¡Arde el Grupo B! La primera fase de la Copa Centroamericana 2026 está entrando en su recta final y este miércoles se disputó el Marathón vs Alianza, que buscaban mantener en lo alto sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final.
Después del sorpresivo triunfo del Herediano ante el Real Estelí (0-2) en Nicaragua, ambos equipos llegaban con la obligación de los tres puntos para seguir con vida en la competencia de la Concacaf.
El Marathón partía como favorito por su localía y luego de la goleada propinada al Antigua en la pasada fecha. Sin embargo, el Monstruo no supo aprovechar y sufrió una dura caída por la mínima que lo complica de cara a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.
Los verdolagas deberán afrontar su último desafió ante el Real Estelí de Diego Vazquez y tendrán que esperar al resultado del Herediano vs Antigua para conocer si se mantienen en el torneo.
Tabla de posiciones de la Copa Centroamericana: Grupo B
Luego de finalizar acciones del Grupo B, se conoce al primer clasificado de este encasillado. Con el triunfo de esta noche, el Alianza selló su clasificación con 9 unidades; actualmente es líder tras concretar sus cuatro partidos.
En el segundo lugar queda el Real Estelí con 6 puntos, por lo que llegará necesitado de una victoria para también asegurar su lugar en la siguiente ronda. Le siguen Marathón y Herediano siguen con vida con sus 4 puntos, pero también tendrán que esperar al cierre de la fase de grupos. En el fondo se encuentra Antigua sin unidades.
Jornada 4 de la Copa Centroamericana 2026
- Marathón vs Real Estelí (26 de agosto a las 6:30 pm)
- Herediano vs Antigua (26 de agosto a las 6:30 pm)