Tabla Copa Centroamericana tras caída de Marathón y el primer clasificado

San Pedro Sula, Honduras.

¡Arde el Grupo B! La primera fase de la Copa Centroamericana 2026 está entrando en su recta final y este miércoles se disputó el Marathón vs Alianza, que buscaban mantener en lo alto sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final.

Después del sorpresivo triunfo del Herediano ante el Real Estelí (0-2) en Nicaragua, ambos equipos llegaban con la obligación de los tres puntos para seguir con vida en la competencia de la Concacaf.

El Marathón partía como favorito por su localía y luego de la goleada propinada al Antigua en la pasada fecha. Sin embargo, el Monstruo no supo aprovechar y sufrió una dura caída por la mínima que lo complica de cara a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.