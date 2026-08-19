Marathón vs Alianza, EN VIVO hoy en Copa Centroamericana: hora y dónde verlo

San Pedro Sula, Honduras.

Llegó el día. El Marathón recibe este miércoles 19 de agosto al Alianza de El Salvador en un partido clave por la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Centroamericana de la Concacaf, al que ambos llegan obligados a sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final.

El encuentro se disputará en el estadio Morazán de San Pedro Sula, escenario en el que el conjunto sampedrano, bajo el mando del entrenador argentino Silvio Rudman, buscará aprovechar su condición de local para conseguir su segunda victoria en el torneo y alcanzar la cima de su encasillado.

El Marathón, que participa por segunda ocasión en el torneo, empezó su recorrido con un empate sin goles ante el vigente campeón costarricense, Herediano, y posteriormente goleó por 0-3 al Antigua de Guatemala en casa, resultados que lo ubican en la tercera posición del grupo B, con cuatro puntos.