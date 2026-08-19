Hombre mata a balazos a un perro tras pelea de mascotas en Yoro

Yoro

Agentes de la Policía Nacional de Honduras detuvieron a un hombre acusado de quitarle la vida a balazos a un perro, luego de que el animal se enfrascara en un enfrentamiento con otro perro en el municipio de El Negrito, departamento de Yoro.

Según el informe preliminar de las autoridades policiales, el hecho ocurrió cuando el perro transitaba frente a la vivienda del sospechoso y comenzó a pelear con la mascota de este. El incidente desató el enfado del agresor, quien presuntamente sacó un arma de fuego y atacó al canino sin contemplación.

El animal murió de forma inmediata tras los balazos, dejando consternados a los vecinos de la zona que presenciaron el hecho.

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) requirieron de inmediato al sospechoso, a quien remitirán ante las autoridades correspondientes para que responda por el delito de maltrato animal.