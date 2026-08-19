  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hombre mata a balazos a un perro tras pelea de mascotas en Yoro

Tras el repudiable hecho, la policía detuvo al individuo, de quien no se reveló la identidad

Hombre mata a balazos a un perro tras pelea de mascotas en Yoro

Al hombre se le decomisó un arma de fuego. Fotografía de la Policía Nacional.

Yoro

Agentes de la Policía Nacional de Honduras detuvieron a un hombre acusado de quitarle la vida a balazos a un perro, luego de que el animal se enfrascara en un enfrentamiento con otro perro en el municipio de El Negrito, departamento de Yoro.

Según el informe preliminar de las autoridades policiales, el hecho ocurrió cuando el perro transitaba frente a la vivienda del sospechoso y comenzó a pelear con la mascota de este. El incidente desató el enfado del agresor, quien presuntamente sacó un arma de fuego y atacó al canino sin contemplación.

El animal murió de forma inmediata tras los balazos, dejando consternados a los vecinos de la zona que presenciaron el hecho.

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) requirieron de inmediato al sospechoso, a quien remitirán ante las autoridades correspondientes para que responda por el delito de maltrato animal.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias